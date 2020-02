Δεν υπάρχει βέβαια οπαδός των Kyuss και Queens Of The Stone Age που να μη γνωρίζει για τα Desert Sessions, τη μουσική δηλαδή σειρά την οποία επιμελείται ο «αρχηγός» Josh Homme ήδη από το 1997.Καθώς πάνε πια σχεδόν 3 χρόνια από την τελευταία δουλειά των Queens Of The Stone Age, τα ανακινημένα εσχάτως Desert Sessions έχουν τραβήξει ιδιαίτερα την προσοχή. Πόσο μάλλον τώρα, που ο Josh Homme δίνει στη δημοσιότητα ένα νέο, ιντριγκαδόρικο βιντεοκλίπ για το τραγούδι "If You Run".Όπως λοιπόν μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης, ο σκηνοθέτης Rio Hackford απεικόνισε τον Josh Homme να διασχίζει το εθνικό πάρκο του Joshua Tree στην Καλιφόρνια, παραλαμβάνοντας μια μυστηριώδη hitchhiker -την οποία ενσαρκώνει η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Grace Libby, συμμετέχοντας βέβαια και στα φωνητικά.Το "If You Run" βρίσκεται στη νέα Desert Sessions συλλογή Desert Sessions vols. 11 + 12 a.k.a. Arrivederci Despair And Tightwads & Nitwits & Critics & Heels.