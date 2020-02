φωτογραφία: Mike Blake, για το Reuters

Με δεδομένο τον αντίκτυπο που σημείωσε το ντεμπούτο της Billie Eilish When We All Fall Asleep, Where Do We Go? μέσα στο 2019 (Η.Π.Α. #1, Βρετανία #1, Αυστραλία #1, Γαλλία #7, Καναδάς #1, Γερμανία #3, Ιαπωνία #41, Ελλάδα #1) και τον ντόρο που σήκωσε αρχές του 2020 τόσο ο θρίαμβός της στα βραβεία Grammy, όσο και η ανακοίνωση ότι θα αναλάμβανε το τραγούδι του επόμενου James Bond, τίποτα δεν ήταν πιο αναμενόμενο για το μουσικό ξεκίνημα αυτής της νέας χρονιάς.Πλέον, η αναμονή λαμβάνει τέλος: πριν λίγες μόλις ώρες, η Billie Eilish έδωσε στη δημοσιότητα το "No Time To Die" -μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.To "No Time To Die" το έγραψε η ίδια, σε συνεργασία με τον αδερφό της FINNEAS, και αναμένεται να ακουστεί στην έναρξη της ομότιτλης James Bond ταινίας, η οποία θα είναι και η τελευταία με τον Daniel Craig στον ρόλο του James Bond. Σκηνοθέτης θα είναι ο Cary Joji Fukunaga, με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό να είναι ότι το φιλμ θα βγει στους βρετανικούς κινηματογράφους στις 2 Απριλίου και στους αμερικάνικους στις 10 Απριλίου.