ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αν και τα '10s ήταν η δεκαετία που μια πλευρά τουλάχιστον του χιπ χοπ πέρασε οριστικά και αμετάκλητα στην pop, πολλές φιγούρες τις οποίες η ίδια η ραπ κοινότητα θεωρούσε ως σημαίνουσες έμειναν πιστές σε πιο underground στυλ.Ανάμεσά τους ήταν και ο Shaheed Akbar από το Pittsburg της Καλιφόρνια, ο οποίος ξεκίνησε το 1998 με τους Mob Figaz, αλλά έγινε ευρύτερα γνωστός από το 2001 και μετά, στη σόλο καριέρα που ξεκίνησε με το όνομα The Jacka. Πιο επιτυχημένος σταθμός αυτής ήταν το άλμπουμ του 2009 Tear Gas, καθώς κατάφερε και μπήκε στο #93 των εθνικών charts των Η.Π.Α., «εξαργυρώνοντας» τη φήμη που ήδη είχαν χτίσει το Jack Of All Trades (2006) και The Street Album (2008).Η καριέρα του The Jacka έληξε άδοξα τον Φεβρουάριο του 2015, όταν άγνωστος δολοφόνησε πυροβολώντας τον στο Oakland της Καλιφόρνια, μόλις στα 37 του χρόνια. Ο δράστης δεν έχει βρεθεί έκτοτε.Πίσω του, ο The Jacka άφησε υλικό που ετοίμαζε προς δημοσίευση, το οποίο συγκεντρώθηκε τώρα από τους συνεργάτες του και είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει. Στα πλαίσια μάλιστα του σχετικού promo δόθηκε στη δημοσιότητα και ένα τραγούδι ονόματι "Can't Go Home", ντουέτο με τον Freddie Gibbs: μπορείτε να το ακούσετε μέσω SoundCloud, πατώντας εδώ Το "Can't Go Home" προλογίζει το άλμπουμ Murder Weapon, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 28 Φεβρουαρίου από την EMPIRE.«Είναι ό,τι πιο κοντινό μπορώ να παρουσιάσω στον κόσμο, ως κάτι που μάλλον θα είχε φτιάξει», δήλωσε στο KQED ο επί χρόνια μάνατζέρ του PK, «καταλαβαίνετε βέβαια ότι ορισμένα beats έπρεπε είτε να ολοκληρωθούν, είτε να δουλευτούν στην εντέλεια, ενώ χρειάστηκε να προστεθούν και ορισμένα feats, τα οποία ανέλαβαν διάφοροι φίλοι του, ως προσκεκλημένοι».