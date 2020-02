φωτογραφία: Anthony Byrne

Το πραγματικό της όνομα είναι βέβαια Camille Berthomier και είναι Γαλλίδα, όμως οι φίλοι των alternative rock ήχων την ξέρουν ως Jehnny Beth και τη νομίζουν Αγγλίδα, καθώς την έχουν μάθει ως τη δυναμική τραγουδίστρια των Savages. Πίσω στο 2015, μάλιστα, την είχαμε θαυμάσει επί σκηνής και στην Αθήνα, στα πλαίσια του Plisskën Festival εκείνης της χρονιάς (δείτε τι είχε γράψει για τη συναυλία ο Βαγγέλης Πούλιος, πατώντας εδώ ).Με τις Savages να βρίσκονται και επισήμως σε διάλειμμα εδώ και 3 χρόνια, η Jehnny Beth προωθεί διάφορα σόλο σχέδια. Τώρα λοιπόν δίνει στη δημοσιότητα ένα επίσημο βιντεοκλίπ για το νέο τραγούδι "Flower": το σκηνοθέτησε ο γνωστός μας από το Peaky Blinders Anthony Byrne και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Flower" προλογίζει το άλμπουμ To Love Is To Live, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Μαρτίου από την Caroline.Παράλληλα, η Beth ανακοίνωσε και μια συλλογή (δικών της) διηγημάτων με ερωτικό περιεχόμενο: θα λέγεται C.A.L.M. (Crimes Against Love Manifesto, δηλαδή) και θα συνοδεύεται από ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Johnny Hostile, σε ανάλογο ασφαλώς ύφος.