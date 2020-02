ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στα 68 του χρόνια, πλέον, ο Peter "Biff" Byford είναι παγκοσμίως γνωστός όχι μόνο ως τραγουδιστής των Saxon, αλλά και ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του κλασικού χέβι μέταλ ήχου.Παρά τη φήμη αυτήν, ωστόσο, ο τραγουδιστής από το Honley της Αγγλίας δεν έχει ποτέ εγκαταλείψει τους Saxon από το 1977 που ιδρύθηκαν (χωρίς να το διαλύσουν έκτοτε, σημειωτέον), ούτε και έχει βγάλει ποτέ σόλο άλμπουμ -η όποια εκτός Saxon δισκογραφία του, αφορά συνεργασίες με άλλα συγκροτήματα.Αυτό όμως πρόκειται να αλλάξει μέσα στο 2020, καθώς ο Byford είναι εδώ και καιρό στο στούντιο για σόλο ηχογραφήσεις. Στα πλαίσια λοιπόν του σχετικού promo, δίνει τώρα στη δημοσιότητα το επίσημο βιντεοκλίπ για ένα ακόμα καινούριο τραγούδι, το "Me And You": μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.Το "Me And You" προλογίζει τον δίσκο School Οf Hard Knocks, ο οποίος βγαίνει την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου από τη Silver Lining.