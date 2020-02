Ο απροσδόκητος θάνατος του Andy Gill πριν 16 ημέρες, ξεκίνησε το 2020 με μια οδυνηρή απώλεια για τον alternative κόσμο, τερματίζοντας οριστικά την ιστορία των Gang Of Four.Ως τελευταία τους δουλειά, πάντως, δεν θα καταγραφεί το άλμπουμ Happy Now του 2019, καθώς λίγο πριν τον θάνατό του ο Gill είχε μπει στο στούντιο με το υπόλοιπο γκρουπ για ηχογραφήσεις.Τώρα, λοιπόν, δίνεται στη δημοσιότητα μια φρέσκια, εκ νέου ηχογραφημένη εκδοχή στο τραγούδι "The Dying Rays", που στην αρχική του εκδοχή βρισκόταν στο άλμπουμ του 2015 What Happens Next, αποτελώντας συνεργασία των Gang Of Four με τον Γερμανό τραγουδοποιό Herbert Grönemeyer: μπορείτε να το ακούσετε μέσω Spotify, πατώντας εδώ Το "The Dying Rays" του 2020 προλογίζει ένα ΕΡ με τίτλο This Heaven Gives Me Migraine, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 26 Φεβρουαρίου από τη Gill Music Ltd.«Ακόμα και στο κρεβάτι του νοσοκομείου, δεν σταμάτησε να βάζει τις τελευταίες πινελιές στις ηχογραφημένες μίξεις», δήλωσε η γυναίκα του Andy Gill, Catherine Mayer, «γι' αυτό και δούλεψα μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά στη μπάντα ώστε να κυκλοφορήσουν τα κομμάτια και να εκπληρωθεί έτσι το όραμά του».