φωτογραφία: Rachel Keenan

Συνεχίζεται ο καταιγισμός συναυλιακών ανακοινώσεων ενόψει του φετινού καλοκαιριού και κάμποσα είναι τα ονόματα που προσθέτονται τώρα στα ήδη υπάρχοντα.Τοανακοίνωσε ότι τη headline εμφάνιση των Placebo στο Terra Vibe το Σάββατο 27 Ιουνίου θα πλαισιώσουν οι, ένα δηλαδή από τα πιο αγαπητά γκρουπ του βρετανικού indie ήχου, το οποίο θα φέρει στην Αθήνα 26 χρόνια ιστορίας, αλλά και τα νέα του τραγούδια, όσα κατέθεσε μέσα στο 2019 φτιάχνοντας το soundtrack της ταινίας του Simon Bird Days Of The Bagnold Summer.Πριν από τους Belle And Sebastian, εντωμεταξύ, στη σκηνή του Rockwave θα δούμε τον Stefan Olsdal των Placebo παρέα με τον Ισπανό ηλεκτρονικό παραγωγό Digital 21 -θα υπάρξουν δε και περισσότερα ονόματα, τα οποία θα ανακοινωθούν προσεχώς. Για περαιτέρω πληροφορίες, καθώς και για την τιμή και την προπώληση των σχετικών εισιτηρίων, πατήστε εδώ To, από την άλλη, ανακοίνωσε την επιστροφή του αγαπημένου στο ελληνικό κοινό, ο οποίος θα παίξει headliner την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, φέρνοντας το γνωστό του electro swing, με άξονα τον φρέσκο δίσκο Voodoo Sonic - The Trilogy (2019). Τον πλαισιώνει μάλιστα μία ακόμα γνώριμη φιγούρα, ο Σλοβένος, ο οποίος συχνά στο παρελθόν έχει χορέψει το εγχώριο κοινό. Τα υπόλοιπα ονόματα αυτής της ημέρας, θα συμπληρωθούν στη συνέχεια.Για περαιτέρω πληροφορίες, καθώς και για την τιμή και την προπώληση των σχετικών εισιτηρίων (η οποία ξεκινάει σήμερα Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στις 11.00 το πρωί), πατήστε εδώ . Ο Parov Stelar και ο Gramatik θα εμφανιστούντην επόμενη ημέρα, Σάββατο 20 Ιουνίου, στο Fix Factory Of Sound Open Air.Για το Σάββατο 27 Ιουνίου, επίσης, το Release Athens ανακοίνωσε τον ερχομό του Ολλανδού superstar DJ, ο οποίος για 3 σερί χρονιές κέρδισε τον τίτλο του κορυφαίου DJ στον κόσμο από το έγκυρο για τον χώρο περιοδικό DJ Mag. Τη headline εμφάνισή του θα πλαισιώσουν ο Nicky Romero και οι Vini Vici. Θα υπάρξουν ωστόσο και άλλα ονόματα, που θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.Για περαιτέρω πληροφορίες, καθώς και για την τιμή και την προπώληση των σχετικών εισιτηρίων (η οποία ξεκινάει αύριο Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου στις 11.00 το πρωί), πατήστε εδώ