φωτογραφία: Jim Thorpe

Σχηματισμένοι το 1977 στο Λονδίνο, οι Psychedelic Furs πήραν ενεργά μέρος στις post-punk ζυμώσεις της εποχής και πέτυχαν να γίνουν σημείο αναφοράς για το είδος, παρότι ο ήχος τους περιπλανήθηκε και σε άλλα μονοπάτια ως το 1992, που ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους.Το γκρουπ προχώρησε σε ανασχηματισμό το 2000, έκτοτε όμως εμφανίζεται μόνο σε συναυλίες, αποφεύγοντας τη δισκογραφία. Να όμως που αυτό αλλάζει με την έλευση του 2020, καθώς ανακοινώνουν επιστροφή στη δημιουργία νέων τραγουδιών και δίνουν στη δημοσιότητα το "Don’t Believe" ως πρώτη «γεύση» της δράσης τους: μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Don’t Believe" είναι προπομπός του νέου άλμπουμ Made Of Rain, το οποίο θα κυκλοφορήσει την Πρωτομαγιά από την Cooking Vinyl. Είναι η πρώτη τους δουλειά μετά από 29 ολόκληρα χρόνια -τόσα μετράμε από το World Outside του 1991.