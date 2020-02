Λογικά θα τρώγεται με τα ρούχα του ο Noel Gallagher αυτές τις μέρες, καθώς το νέο του βιντεοκλίπ έπεσε πάνω στο "Once" του αδερφού του Liam Gallagher, το οποίο και μονοπώλησε το διεθνές ενδιαφέρον χάρη στο γεγονός ότι είχε ως πρωταγωνιστή τον διάσημο ποδοσφαιριστή Ερίκ Καντονά (δείτε εδώ ).Ο λόγος για το "Blue Moon Rising", το οποίο σκηνοθέτησαν οι Dan Cadan & Jonathan Mowatt και μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.«Ούτε κι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπόρεσαν να χωρέσουν εδώ τόσες επιρροές, από τον Ροβινσώνα Κρούσο ως τον Bob Marley και τους Metallica», δήλωσε ο Gallagher.Το "Blue Moon Rising" είναι το νέο τραγούδι του Noel Gallagher με τους High Flying Birds και προλογίζει ένα ΕΡ που επίσης θα λέγεται Blue Moon Rising και θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου από τη Sour Mash. Στη δισκογραφία του θα διαδεχθεί το ΕΡ του 2019 This Is Τhe Place.