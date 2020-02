Ο Ερίκ Καντονά δεν χρειάζεται βέβαια συστάσεις, αφού είναι από τα μεγαλύτερα ινδάλματα που ανέδειξε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γράφοντας ιστορία τόσο με την Εθνική Γαλλίας, όσο και με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.Μετά το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας (1997) ασχολήθηκε ένα διάστημα με το ποδόσφαιρο στη άμμο, αλλά το 2011 γύρισε στα γνωστά του λημέρια, αναλαμβάνοντας διευθυντής στους New York Cosmos, σωματείο των Η.Π.Α.Τώρα, ωστόσο, ο Liam Gallagher τον κάλεσε να επιτελέσει έναν πολύ διαφορετικό ρόλο, στον οποίον και αποδεικνύεται απολαυστικός, όπως μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.Ο λόγος για το νέο βιντεοκλίπ του Liam Gallagher "Once", όπου ο Charlie Lightening σκηνοθετεί τον Ερίκ Καντονά ως μοναχικό βασιλιά, που τριγυρνά στο παλάτι του και πίνει κρασί. «Είναι ο τελευταίος rock 'n' roll ποδοσφαιριστής και είμαι ενθουσιασμένος που δέχτηκε να παίξει στο νέο μου βίντεο», δήλωσε ο Gallagher.Το κλιπ συνεχίζει ουσιαστικά το promo για το άλμπουμ του 2019 Why Me? Why Not? (Βρετανία #1, Αυστραλία #7, Γαλλία #17, Καναδάς #50, Γερμανία #3, Ιαπωνία #10), όπου βρίσκεται το "Once": πατώντας εδώ , μπορείτε να θυμηθείτε τι έγραψε γι' αυτό στις σελίδες μας ο Μιχάλης Τσαντίλας. Ταυτόχρονα, όμως, ενισχύει και το promo για τη νέα κυκλοφορία-έκπληξη του Liam Gallagher, ένα ζωντανά ηχογραφημένο ΕΡ με τίτλο Acoustic Sessions, όπου περιλαμβάνεται και μια demo εκδοχή του "Once".