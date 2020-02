ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σήκωσαν μεγάλο ντόρο πρόσφατα οι Pearl Jam επιστρέφοντας στο προσκήνιο με το φρέσκο τραγούδι "Dance Of The Clairvoyants", καθώς το φλερτ τους με τους 1980s ρυθμούς και την αισθητική των Talking Heads δίχασε τους fans -εικόνα που παρατηρήθηκε και στην Ελλάδα, στα μουσικόφιλα social media.Τώρα, ωστόσο, συνεχίζοντας το σχετικό promo, δίνουν στη δημοσιότητα ένα δεύτερο επίσημο βιντεοκλίπ για το τραγούδι: το σκηνοθέτησε ο Ryan Cory και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Τον "Dance Of The Clairvoyants" προλογίζει τον νέο δίσκο Gigaton, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου 2020, σε παραγωγή Josh Evans. Στη δισκογραφία της παρέας του Eddie Vedder θα διαδεχθεί το άλμπουμ Lightning Bolt του 2013 (Η.Π.Α. #1, Βρετανία #2, Αυστραλία #1, Γαλλία #20, Καναδάς #1, Γερμανία #4, Ιαπωνία #46, Ελλάδα #7).«Αυτός ο δίσκος ήταν ένα μακρύ ταξίδι», σχολίασε ο κιθαρίστας της μπάντας Mike McCready, «μερικές μάλιστα φορές ήταν σκοτεινή και μπερδεμένη η διαδρομή».