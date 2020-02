UPDATE - τι έγινε τελικά;

Δεν βλέπουμε συχνά κομμάτια κλασικής μουσικής στα σύγχρονα charts, αφού, αν εξαιρεθούν κάποια δημοφιλή soundtracks, ο κλασικός κόσμος δεν λειτουργεί πια με singles, εδώ και πολλές δεκαετίες. Όμως το πολύκροτο Brexit, που συμβαίνει σήμερα, ίσως φέρει τα πάνω-κάτω και σε αυτόν τον τομέα.Να δηλαδή που υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να δούμε το περίφημο "Ode To Joy" να εισβάλλει στα 40 πρώτα της Βρετανίας, ως μουσική διαμαρτυρία ενάντια στο Brexit. Μιλάμε βέβαια για την ωδή "An die Freude" που έγραψε το 1785 ο Γερμανός ποιητής Φρίντριχ Σίλλερ και χρησιμοποίησε το 1824 ο μεγάλος συνθέτης Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν ως φινάλε της θρυλικής Ενάτης Συμφωνίας. Και η σημειολογία, ασφαλώς, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η προκάτοχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξε το 1972 τη σύνθεση ως επίσημο ύμνο της, όπως και παραμένει.Βέβαια, η σχετική καμπάνια, η οποία έχει από πίσω της το Φιλελεύθερο Κόμμα της Βρετανίας και τις πολιτικές δυνάμεις που αντιτίθενται στο Brexit, έχει καθώς φαίνεται τις δικές της μουσικές ...προτιμήσεις, όσον αφορά την εκτέλεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, έχει υιοθετήσει την εκτέλεση που επιμελήθηκε ο κορυφαίος μα πολιτικά αμφιλεγόμενος Herbert von Karajan. Η καμπάνια, από την άλλη, προσπαθεί να φέρει στο βρετανικό top-40 την εκτέλεση του André Rieu: στον σύνδεσμο παρακάτω, μπορείτε να δείτε τον σπουδαίο Ολλανδό μαέστρο και βιολιστή να παίζει live το "Ode To Joy" στο Μάαστριχτ με τους Johann Strauss Orchestra -στιγμιότυπο από το DVD André Rieu: Love Ιn Venice (2014).Το αν θα τα καταφέρουν, παραμένει ασαφές αυτήν τη στιγμή. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Official Charts Company, η εκτέλεση του André Rieu βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νούμερο 58 και χρειάζεται γύρω στα 1.000 ακόμα downloads για να καταφέρει να μπει στο top-40. Η βουλευτίνα των Φιλελεύθερων Caroline Voaden το θέλει βέβαια να πάει νούμερο 1, αλλά νομίζουμε ότι οι πόθοι της παραείναι ευσεβείς: αν συνέβαινε αυτό, η χώρα της δεν θα είχε επιλέξει το Brexit, απόφαση που έμμεσα έδειξε μάλιστα ότι δεν έχει μετανιώσει, κρίνοντας από τη σαρωτική εκλογή του Boris Johnson στην πρωθυπουργία.Εδώ που τα λέμε, μάλιστα, ορατός είναι ο κίνδυνος της ταπείνωσης, καθώς τη μάχη των charts δίνει παράλληλα και ένα τραγούδι υπέρ του Brexit, το "17 Million Fuck Offs" του κωμικού Dominic Frisby, για το οποίο δεν υπάρχει ασφαλής εκτίμηση για το πώς θα κινηθεί και σε ποια θέση θα τερματίσει: μπορεί και να πατώσει, με δεδομένο ότι οι οπαδοί του Brexit δεν μπαίνουν σε τέτοιες μουσικές κόντρες, αλλά μπορεί και να τερματίσει ψηλότερα από το "Ode To Joy".Το "Ode To Joy" πέτυχε τελικά το ζητούμενο, μπαίνοντας στο #30 των βρετανικών charts. Το "17 Million Fuck Offs", από την άλλη, απέτυχε, μένοντας από «καύσιμα» στο #43.