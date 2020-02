φωτογραφία: Δημήτρης Καπάνταης

Δεν πάνε παρά μερικοί μήνες από τον Σεπτέμβριο, όταν είδαμε τους Gang Of Four στην Ελλάδα (δείτε την ανταπόκριση του Αλέξανδρου Λουκά για τις σελίδες μας, εδώ ), οι οποίοι πέρασαν από τη χώρα μας περιοδεύοντας για το τελευταίο τους άλμπουμ Happy Now (2019)Έτσι, τα νέα για τον θάνατο του Andy Gill που ανακοίνωσε πριν λίγο η ίδια η μπάντα μέσω Twitter («Our great friend and Supreme Leader has died», έγραψαν, μεταξύ άλλων), υπήρξαν κεραυνός εν αιθρία -και ήδη καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές τα μουσικόφιλα social media έχουν πάρει φωτιά από τους φόρους τιμής, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα.Γεννημένος Πρωτοχρονιά του 1956 στο Μάντσεστερ, ο Andy Gill συν-ίδρυσε τους Gang Of Four το 1976 παραμένοντας ο βασικός τους κιθαρίστας ως τη διάλυση του 1984. Ακολούθως, ηγήθηκε τόσο του δεύτερου reunion τους (1987-1997), όσο και του τρίτου, πίσω στο 2004. Η δε κιθάρα του έγραψε ιστορία, γενόμενη εμβληματική για τον post-punk ήχο.Όπως ανακοινώθηκε, ο θάνατος του Gill επήλθε έπειτα από μια μικρής διάρκειας ασθένεια του αναπνευστικού που αντιμετώπισε τελευταία. Ήταν 64 ετών.