Ξεκινώντας το 1991 από τη Στοκχόλμη της Σουηδίας, οι Katatonia μπορεί να ξεκίνησαν παίζοντας death/doom metal, αλλά με τα χρόνια ευτύχησαν να μετρηθούν ανάμεσα στις δυνάμεις ενός πιο «σκοτεινού» progressive metal, με αποκορύφωμα το άλμπουμ του 2009 Night Is The New Day (Σουηδία #39, Γερμανία #77, Γαλλία #141).Η τελευταία μέχρι σήμερα δουλειά τους The Fall Of Hearts επιβεβαίωσε πίσω στο 2016 το επιτυχές τους πέρασμα στην αμερικανική αγορά (Σουηδία #31, Η.Π.Α. #188, Βρετανία #70, Αυστραλία #62 Γερμανία #11, Γαλλία #100) και τώρα οι Katatonia δηλώνουν έτοιμοι για επιστροφή.Στα πλαίσια λοιπόν του σχετικού promo, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα καινούριο τραγούδι με τίτλο "Lacquer": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Lacquer" προλογίζει το νέο άλμπουμ City Burials, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου από την Peaceville.Η μπάντα, στο μεταξύ, ξεκίνησε ήδη τη σχετική περιοδεία υποστήριξης την Παρασκευή που μας πέρασε και έχει στο πρόγραμμά της και στην Αθήνα: την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, θα τους δούμε live στο Gagarin. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 29 ευρώ, για περισσότερες πληροφορίες και για τα σημεία φυσικής & online προπώλησης, πατήστε εδώ