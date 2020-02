Παρότι δεν έχουμε παράπονο από τις διάφορες παρουσίες του Kevin Parker τα τελευταία χρόνια, είτε με τον Zhu, είτε με τον Theophilus London, η αλήθεια είναι ότι έχει αφήσει σχεδόν 5 χρόνια ανενεργούς τους Tame Impala -από το 2015, δηλαδή, όταν και βγήκε το Currents (δείτε τι είχε γράψει γι' αυτό στις σελίδες μας ο Ανδρέας Κύρκος, πατώντας εδώ ).Ήδη όμως από την άνοιξη του 2019, «κλείδωσε» η επιστροφή τους. Και τώρα, στα πλαίσια του σχετικού promo, δημοσιεύεται ένα επίσημο βιντεοκλίπ για το καινούριο τραγούδι "Lost In Yesterday": το σκηνοθέτησε το δίδυμο των Terri Timely (οι Ian Kibbey & Corey Creasey, δηλαδή) και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Lost In Yesterday" προλογίζει το νέο άλμπουμ The Slow Rush, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 14 Φεβρουαρίου 2020 από την Interscope και τη Fiction.