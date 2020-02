«Παντρεύει επιτυχημένα το επικό στοιχείο με το doom καμίνι των Candlemass και αναδεικνύει τη γυναικεία παρουσία στη φανταστική τέχνη».Αυτά έγραψε, μεταξύ άλλων (ολόκληρο το κείμενο εδώ ), ο Χρυσόστομος Τσαπραΐλης για το ντεμπούτο των Καναδών Smoulder Times Of Obscene Evil And Wild Daring (2019), τους οποίους ετοιμαζόμαστε τώρα να δούμε για πρώτη φορά στην Αθήνα: έρχονται στην 1η μέρα του Up The Hammers Festival 2020 (13 Μαρτίου, στο Gagarin).Καθώς μάλιστα φαίνεται, το γκρουπ θα μας έρθει «εξοπλισμένο» με φρέσκο υλικό, αφού αυτές τις μέρες έδωσε στη δημοσιότητα ένα καινούριο τραγούδι με τίτλο "Warrior Witch Οf Hel": μπορείτε να το ακούσετε μέσω BandCamp, πατώντας εδώ Το "Warrior Witch Οf Hel" προλογίζει το νέο ΕΡ Dream Quest Ends, το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Cruz Del Sur Music στις 13 Μαρτίου -ανήμερα δηλαδή της εμφάνισής τους στην Αθήνα.«Μουσικά, το νέο μας ΕΡ είναι πολύ εμπνευσμένο από το ασυνήθιστο και υποτιμημένο επικό στυλ των πρώτων κυκλοφοριών των Manilla Road», αποκαλύπτει η τραγουδίστριά τους Sarah Kitteringham, «με το "Warrior Witch Οf Hel" να αναφέρεται στιχουργικά στο ομώνυμο βιβλίο του Asa Drake (1985)».