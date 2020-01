φωτογραφία: Yuri HasegawaΓια πολλούς, η μεγάλη πρωταγωνίστρια του 2019 ήταν η Billie Eilish, τόσο σε εμπορικό, όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο -κάτι που επιβεβαίωσε και η ψηφοφορία των συντακτών μας, βγάζοντας το ντεμπούτο της When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Η.Π.Α. #1, Βρετανία #1, Αυστραλία #1, Γαλλία #7, Καναδάς #1, Γερμανία #3, Ιαπωνία #41, Ελλάδα #1) πρώτο στη λίστα με τις διεθνείς προτάσεις μας για τη χρονιά (δείτε εδώ και διαβάστε εδώ την αναλυτική κριτική της Χριστίνας Κουτρουλού).Το 2020, όμως, ενδέχεται να γιγαντώσει ακόμα περισσότερο την 18άχρονη Καλιφορνέζα, μετά την αποκάλυψη ότι επιλέχθηκε για να γράψει το τραγούδι των τίτλων της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ No Time To Die, που θα είναι και η τελευταία με τον Daniel Craig στον ρόλο του θρυλικού Βρετανού πράκτορα.Τονώνοντας τώρα το σχετικό με το ντεμπούτο της promo, η Eilish δίνει στη δημοσιότητα ένα ακόμα βιντεοκλίπ, αυτήν τη φορά για το τραγούδι "Everything I Wanted": το σκηνοθέτησε η ίδια και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.«Με τον αδερφό μου τον FINNEAS γράψαμε το συγκεκριμένο τραγούδι για μας τους δυο», σχολίασε η Eilish, «ήθελα λοιπόν ένα κλιπ που να δείχνει πως, ό,τι και να συμβεί, θα είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον».To "Everything I Wanted" έχει ήδη αναδειχτεί σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες του When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, φτάνοντας στο #8 της Αμερικής, στο #3 της Βρετανίας, στο #2 της Αυστραλίας, στο #33 της Γαλλίας, στο #6 του Καναδά, στο #9 της Γερμανίας, στο #66 της Ιαπωνίας και στο #29 της Ρωσίας. Πήγε επίσης πολύ καλά στην Ελλάδα, φτάνοντας στο #2 των τοπικών μας charts.