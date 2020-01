Στα 33 της φέτος, η Susanne Sundfør από το Haugesund της Νορβηγίας μετράει 14 χρόνια καριέρας, είναι όμως τα τελευταία 6 από αυτά που έχει βρει προσοχή και εκτός της πατρίδας της, χάρη κυρίως στη σύμπραξή τους με τους Röyksopp για το τραγούδι "Running To The Sea" (2014).Τελευταία δουλειά της τραγουδοποιού ήταν το άλμπουμ του 2017 Music For People In Trouble (Νορβηγία #1, Βρετανία #93). Τώρα, όμως, τη βρίσκουμε να επιστρέφει με ένα soundtrack για το ντοκιμαντέρ της Margreth Olin Selvportrett, το οποίο έχει ως θέμα του τη Νορβηγίδα καλλιτέχνη και φωτογράφο Lene Marie Fossen, που πέθανε τον Οκτώβριο του 2019 από νευρική ανορεξία. Στον σύνδεσμο παρακάτω μπορείτε να πάρετε μια «γεύση» ακούγοντας το τραγούδι "When The Lord" και βλέποντας παράλληλα το επίσημο βιντεοκλίπ που το συνοδεύει, με πλάνα από το ντοκιμαντέρ.Το φιλμ βγήκε ήδη στα σινεμά Νορβηγίας, Σουηδίας και Δανίας, ενώ θα προβληθεί και στη Γαλλία, αλλά και στη Γερμανία. Παράλληλα, εκτός από το soundtrack της Susanne Sundfør, εκδόθηκε κι ένα συνοδευτικό βιβλίο για τη Fossen ονόματι The Gatekeeper, ενώ υπάρχει και μια έκθεση στη Shoot Gallery του Όσλο, που θα διαρκέσει ως την 1η Φεβρουαρίου.