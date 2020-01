Τελευταία φορά που συναντήσαμε τον Καναδό Abel Tesfaye να ταράζει τα νερά του alternative R'n'B με την The Weeknd περσόνα του, ήταν μέσα στο 2019, όταν -παρέα με την SZA και τον Travis Scott- τραγούδησε το "Power Is Power" (Καναδάς #50, Η.Π.Α. #90, Βρετανία #45, Αυστραλία #30, Γαλλία #140) για το συνοδευτικό του περίφημου Game Of Thrones άλμπουμ For The Throne.Τώρα, επιστρέφει στο προσκήνιο δίνοντας στη δημοσιότητα ένα επίσημο βιντεοκλίπ για το "Blinding Lights", το οποίο ακούγεται στη νέα διαφήμιση της Mercedes Benz: το σκηνοθέτησε ο Anton Tammi και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Κατά πώς φαίνεται, το "Blinding Lights" αποτελεί πρόλογο για ένα φημολογούμενο άλμπουμ ονόματι Chapter VI, που ίσως εμφανιστεί μέσα στο 2020. Μέχρι στιγμής, ως τελευταία στούντιο δουλειά του Tesfaye μετράει το ΕΡ του 2018 My Dear Melancholy (Καναδάς #1, Η.Π.Α. #1, Βρετανία #3, Αυστραλία #3, Γαλλία #17, Γερμανία #7, Ελλάδα #31).