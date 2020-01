Με κεντρική φιγούρα τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Gaz Coombes, οι Supergrass από την Οξφόρδη πέτυχαν να γίνουν όνομα αναφοράς στα britpop χρόνια χάρη σε άλμπουμ σαν το I Should Coco του 1995 (Βρετανία #1, Αυστραλία #57, Ιαπωνία #55) και το In It For The Money του 1997 (Βρετανία #2, Γαλλία #36, Αυστραλία #28, Ιαπωνία #29). Το 2010, όμως, παρότι είχαν σχεδόν τελειώσει έναν νέο δίσκο, ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους.Το καλοκαίρι του 2019, ωστόσο, οι Supergrass προχώρησαν σε ανασχηματισμό, με στόχο να παίξουν ένα δοκιμαστικό live επιστροφής στο Pilton Party τον Σεπτέμβριο -όπως κι έκαναν. Το αν θα υπήρχε μέλλον, ωστόσο, και ποιο ακριβώς θα ήταν αυτό παρέμεινε λιγάκι στον αέρα, με τα πράγματα να ξεκαθαρίζουν πλέον οριστικά: το γκρουπ δηλώνει ευχαριστημένο από την υποδοχή του κοινού, οπότε ανακοινώνει μια τουρνέ σε Βρετανία και Ιρλανδία, με στόχο να ξεκινήσει στις 30 Ιανουαρίου και να φτάσει τμηματικά μέχρι την εμφάνισή τους στο Windsor Racecourse στις 29 Αυγούστου.Όπως ωστόσο δήλωσε ο Gaz Coombes μιλώντας στον βρετανικό Τύπο, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον αυτήν τη στιγμή για νέα μουσική, αν και αρκετοί fans στο Νησί ελπίζουν ότι τελικά θα συμβεί και αυτό. Παρά ταύτα, αύριο Παρασκευή 24 Ιανουαρίου θα βγει από την BMG μια εορταστική, box set έκδοση για τα 25 χρόνια από το I Should Coco: λέγεται The Strange Ones 1994-2008 και στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης μπορείτε να πάρετε μια γεύση από το bonus υλικό, ακούγοντας μια αδημοσίευτη μέχρι πρότινος διασκευή των Supergrass στο "Next Τo You" των Police.To box set θα περιέχει όλα τα στούντιο άλμπουμ τους σε CD και picture discs, συνοδεία ενός βιβλίου 52 σελίδων με κείμενα για την πορεία των Supergrass και σπάνιες φωτογραφίες. Θα υπάρχει όμως και άφθονο αδημοσίευτο υλικό από όλα τα χρόνια της πορείας τους, με συνολική διάρκεια ...6 ώρες! Η διασκευή στους Police αποτελεί βεβαίως τμήμα αυτού του υλικού.