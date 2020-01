«Φωτιά» έβαλαν στα μουσικόφιλα social media της χώρας μας που αγαπούν τους σκληρούς ήχους οι εξαγγελίες του Release Athens Festival για το φετινό καλοκαίρι, αποκαλύπτοντας τους headliners 3 ακόμα ημερών, πέρα από την ήδη ανακοινωμένη από το 2019 ημέρα των Judas Priest (Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Γήπεδο Tae Kwon Do, με εισιτήρια στα 45 ευρώ (μονό), 80 ευρώ (διπλό) και 100 ευρώ (VIP), περισσότερες πληροφορίες εδώ ).Το Σάββατο 13 Ιουνίου, θα δούμε λοιπόν στην Πλατεία Νερού τους ιστορικούς Mercyful Fate του King Diamond. Τα ονόματα που θα τους πλαισιώσουν θα ανακοινωθούν σε δεύτερη φάση, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί. Στην πρώτη φάση, τα εισιτήρια θα κοστίζουν 45 ευρώ, ενώ θα υπάρχουν και VIP στα 100 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες για τα φυσικά και online σημεία προπώλησης θα βρείτε εδώ Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, το φεστιβάλ φέρνει τους Sabaton στον Ανοιχτό Χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, τους οποίους θα πλαισιώσουν οι Amon Amarth και οι Testament -αναμένονται όμως να ανακοινωθούν και άλλα ονόματα, πιθανότατα εγχώρια. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί. Στην πρώτη φάση, τα εισιτήρια θα κοστίζουν 45 ευρώ, ενώ θα υπάρχουν και VIP στα 100 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες για τα φυσικά και online σημεία προπώλησης θα βρείτε εδώ Τα χαράς ευαγγέλια, ωστόσο, ήταν αυτά για την έλευση των Slipknot, οι οποίοι περιοδεύουν στην Ευρώπη για τον νέο τους δίσκο We Are Not Your Kind (δείτε τι έγραψε γι' αυτόν στις σελίδες μας ο Παναγιώτης Λουκάς, εδώ ). Οι Αμερικανοί θα φέρουν τις περίφημες μάσκες τους στον Ανοιχτό Χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου την Παρασκευή 24 Ιουλίου, εκκρεμούν όμως για την ώρα τα ονόματα που θα τους πλαισιώσουν. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί. Στην πρώτη φάση (έως 26 Ιανουαρίου), τα εισιτήρια θα κοστίζουν 55 ευρώ -από 27 Ιανουαρίου κι έπειτα, θα τιμώνται 60 ευρώ. Θα υπάρχουν επίσης και VIP εισιτήρια, στα 125 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες για τα φυσικά και online σημεία προπώλησης θα βρείτε εδώ Τέλος, για το 2020, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα «Release The Earth From Plastic». Σε όλες έτσι τις ημέρες του φεστιβάλ -και όπου αυτό είναι δυνατό- θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα/ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. «Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας», λέει το φεστιβάλ στη σχετική ανακοίνωσή του.