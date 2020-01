φωτογραφία: Joe Martinez

Γέννημα-θρέμμα της Φιλαδέλφειας, ο Jimmy Heath ξεκίνησε την πορεία του στην τζαζ από το άλτο σαξόφωνο, όμως επηρεάστηκε τόσο από το bebop του Charlie Parker στα τέλη της δεκαετίας του 1940, ώστε το γύρισε σε τενόρο σαξόφωνο.Με αυτό ως σήμα κατατεθέν, ο "Little Bird" όπως τον έμαθε το αμερικάνικο τζαζ σινάφι χάραξε μια καριέρα πολλών δεκαετιών, τόσο ως μουσικός, όσο και ως δημιουργός. Στην πρώτη δική του μπάντα, μάλιστα (1946-1949), βρέθηκε ως σαξοφωνίστας και ο John Coltrane.Το 1954, η πορεία του δέχτηκε πλήγμα καθώς συνελήφθη και καταδικάστηκε για εμπόριο ηρωίνης -ήταν και ο ίδιος χρήστης. Έπεσε ωστόσο στα «μαλακά» της δικαιοσύνης, αφού τον έστειλαν ουσιαστικά για αποτοξίνωση στο Lexington του Κεντάκι. Βγαίνοντας από εκεί το 1955 δεν άργησε να βρεθεί εκ νέου μπλεγμένος -κι αυτή τη φορά καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 ετών, από τα οποία έκανε τελικά τα 4. Βγαίνοντας, το 1959, άρχισε να ξαναχτίζει την καριέρα του (βοήθησε αρκετά και το ότι κλήθηκε για λίγο στη μπάντα του Miles Davis, εκείνη τη χρονιά) και έκτοτε δεν έμπλεξε ποτέ ξανά με ναρκωτικά.Η επιστροφή στην ενεργό δράση τον βρήκε τότε να εγκαινιάζει μια συνεργασία με την εταιρεία Riverside, για την οποία και κυκλοφόρησε μερικούς από τους καλύτερους δίσκους της πορείας του, δουλειές δηλαδή σαν το Really Big! (1960), το Triple Threat (1962) και το On The Trail (1964). Εξαιρετικά άλμπουμ κυκλοφόρησε όμως και στη δεκαετία του 1970, με κυριότερο το Picture Of Heath στην Prevue (1975).Τη δεκαετία του 1980 έγινε καθηγητής τζαζ στο Aaron Copland School of Music, στο Queens College του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, πόστο που κράτησε για μια 20αετία. Το 2010 κυκλοφόρησε και την αυτοβιογραφία του, I Walked With Giants.Όπως ανακοίνωσε ο εγγονός του στον αμερικάνικο Τύπο, ο Heath πέθανε την Κυριακή το πρωί στο σπίτι του στο Loganville της Τζόρτζια, από φυσικά αίτια. Ήταν 93 ετών.