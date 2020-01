Μπορεί να μην ήταν η πρώτη γυναίκα ράπερ, πάντως η θηλυκή παρουσία στο χιπ χοπ θα είχε χάσει σημαντικά σε εμβέλεια δίχως την παρουσία της Melissa Arnette "Missy" Elliott από το Portsmouth της Βιρτζίνια, η οποία σίγουρα τάραξε τα νερά πίσω στο 1997, όταν κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της Supa Dupa Fly (Η.Π.Α. #3, Βρετανία #124).Παρά την επιδραστικότητά της, ωστόσο, η Missy Elliott σιώπησε μετά το άλμπουμ του 2005 The Cookbook (Η.Π.Α. #2, Βρετανία #33, Αυστραλία #19, Γαλλία #54, Γερμανία #19), διαλέγοντας να μείνει στο προσκήνιο μόνο μέσω συνεργασιών με καλλιτέχνες του ευρύτερου «μαύρου» ήχου, οι οποίες αφορούσαν σε δικά τους εγχειρήματα. Το 2019, όμως, την είδαμε να επιστρέφει με το ΕΡ Iconology (Η.Π.Α. #24, Καναδάς #52), για το οποίο και συνεχίζει τώρα το promo, δημοσιεύοντας ένα βιντεοκλίπ για το τραγούδι "Why I Still Love You": μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το κλιπ βρίσκει τη Missy Elliott να ταξιδεύει στον χρόνο, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1960, όπου τη βλέπουμε να ηγείται ενός μαύρου φωνητικού σχήματος στα πρότυπα των θρυλικών Supremes -των Missy & The Demeanors. Λίγο μετά, ωστόσο, τη βλέπουμε να βρίσκεται στο 1971 και τέλος στα 1980s, με ...punk διαθέσεις!