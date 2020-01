φωτογραφία: Christian Hansen

Κατά κόσμον Will Oldham, ο Bonnie "Prince" Billy από το Louisville του Κεντάκι έγινε μία από τις πλέον αγαπημένες φιγούρες του εναλλακτικού εκείνου στερεώματος που μπλέχτηκε στα '00s με την country και την αμερικάνικη folk, βλέποντας δίσκους σαν το Master And Everyone το 2003 να φτάνουν ως το #48 της Βρετανίας -στην πατρίδα του, ωστόσο, θα περίμενε ως το 2009 για να γίνει κάπως πιο ορατός, με το άλμπουμ Beware (Η.Π.Α. #114, Βρετανία #71).Αν και το hype μάλλον τον εγκατέλειψε στα '10s, ο Bonnie "Prince" Billy παρέμεινε ιδιαιτέρως ενεργός. Μέσα στον Νοέμβριο του 2019, μάλιστα, τον είδαμε να πραγματοποιεί επιστροφή, δημοσιεύοντας το I Made A Place στη Drag City. Τώρα λοιπόν, συνεχίζοντας το σχετικό promo, κοινοποιεί ένα επίσημο βιντεοκλίπ για το τραγούδι "This Is Far From Over": μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Στο κλιπ πρωταγωνιστεί η επί χρόνια συνεργάτιδά του Olivia Owens Wyatt, την οποία βλέπουμε να ταξιδεύει με το σκάφος της Juniper από το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια στη Χαβάη -μια μεγάλη διαδρομή, διάρκειας 23 ημερών, την οποία κατέγραψε με τη μορφή ημερολογίου στο blog της Wilderness of Waves.