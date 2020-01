φωτογραφία: Grzegorz Golebiowski

Αν και οι Behemoth έχουν πίσω τους πολλά χρόνια καριέρας (υπάρχουν από το 1991), είναι βασικά από το 2007 και μετά που κέρδισαν τη διεθνή προσοχή, βλέποντας τις τάξεις των οπαδών τους να αυξάνουν σημαντικά μέσα στα '10s -ειδικά επί του άλμπουμ The Satanist (2014), όταν βρέθηκαν στο #1 της πατρίδας Πολωνίας, στο #34 των Η.Π.Α., στο #57 της Βρετανίας, στο #52 της Γαλλίας, στο #11 της Γερμανίας, στο #78 της Αυστραλίας, στο #46 του Καναδά και στο #86 της Ιαπωνίας.Τελευταία επίσκεψή τους στη δισκογραφία ήταν το άλμπουμ του 2018 I Loved You Αt Your Darkest (Πολωνία #4, Η.Π.Α. #85, Βρετανία #42, Γερμανία #7, Αυστραλία #34, Καναδάς #78), στο οποίο και ξαναγυρνούν τώρα, παρουσιάζοντας ένα επίσημο βιντεοκλίπ για το τραγούδι "Rom 5:8" -το σκηνοθέτησε η ομάδα Grupa 13 και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το κλιπ ενισχύει τη νυν live δράση της παρέας του Nergal, αλλά προλογίζει ταυτόχρονα και μια σπέσιαλ tour edition έκδοση του I Loved You Αt Your Darkest, η οποία θα κυκλοφορήσει από τη Nuclear Blast μεθαύριο Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου. Εκεί θα περιλαμβάνεται το μέχρι πρότινος αδημοσίευτο ντοκιμαντέρ Thou Darkest Art από την καλλιτεχνική έκθεση των Behemoth στο Λονδίνο (2019), αλλά και ένα live session 4 τραγουδιών για το Radio 1 του BBC.