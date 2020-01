Λείπει πλέον το hype του εναλλακτικού Τύπου που κάποτε συνόδευε τις κινήσεις των Xiu Xiu, ωστόσο το όχημα του Jamie Stewart και της Angela Seo συνεχίζει ακάθεκτο τις εξερευνήσεις του, διατηρώντας την προσοχή του κοινού που δέθηκε μαζί τους -το είδαμε και στα μέρη μας το 2017, στην τελευταία μέχρι στιγμής επίσκεψή τους στην Ελλάδα (διαβάστε τι έγραψε για τη βραδιά στις σελίδες μας ο Δημήτρης Μεντές, πατώντας εδώ ).Αν και δεν πάει ούτε ένας χρόνος από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά Girl With Basket Of Fruit, το αμερικάνικο δίδυμο επιστρέφει τώρα με το ολοκαίνουριο τραγούδι "Delicious Ape", μια συνεργασία με τους συμπατριώτες τους noise rockers HEALTH, που επίσης δήλωσαν παρόντες το 2019 με τον δίσκο Vol 4 - Slaves Of Fear (Η.Π.Α. #206): μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.«Κανένα άλλο καλλιτεχνικό όχημα της περιόδου κατά την οποία σχηματίστηκε η αισθητική μας δεν φτάνει τόσο κοντά στον τέλειο συνδυασμό του free noise, της βασισμένης σε drones μουσικής και των πειραματικών ηλεκτρονικών με το ωμό συναίσθημα και τη μελωδία, όσο οι Xiu Xiu», δήλωσαν οι HEALTH. Χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν αν το "Delicious Ape" είναι πρώτο δείγμα γραφής μιας ευρύτερης συνεργασίας ή αν πρόκειται για ένα ακόμα non-album single από τα πολλά που συνηθίζουν να βγάζουν τα τελευταία 2 χρόνια.