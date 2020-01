Αν ζούσε ο David Bowie, θα γιόρταζε τα 73 χθες Τετάρτη 8 Ιανουαρίου. Η επέτειος δεν πέρασε απαρατήρητη από τα μουσικόφιλα social media, ούτε όμως και από την Parlophone, η οποία ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2020 θα κυκλοφορήσει ένα ΕΡ 6 τραγουδιών με τίτλο Is It Any Wonder? και ένα άλμπουμ ονόματι CHANGESNOWBOWIE, αμφότερα γεμάτα με σπάνιο ή ακυκλοφόρητο μέχρι πρότινος υλικό.



Στα πλαίσια λοιπόν της εξαγγελίας, δόθηκε στη δημοσιότητα και μια εκτέλεση του "The Man Who Sold The World" από τον Νοέμβριο του 1996, την οποία ο Bowie ηχογράφησε μαζί με τη Gail Ann Dorsey (μπάσο, δεύτερα φωνητικά), τον Reeves Gabrels (κιθάρα, παραγωγή) και τον Mark Plati (πλήκτρα, παραγωγή): μπορείτε να την ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.



Η εκτέλεση αυτή του "The Man Who Sold The World" προέρχεται από το ΕΡ Is It Any Wonder?, το οποίο θα κυκλοφορήσει μαθαίνουμε «μέσα στις επόμενες 6 εβδομάδες». Το CHANGESNOWBOWIE, πάλι, θα βγει στις 18 Απριλίου, στα πλαίσια της Record Store Day 2020.