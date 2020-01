Καινούριος Moses Sumney, σε συμπαραγωγή Oneohtrix Point Never

Παρά τη soul ροπή του ήχου του, o Moses Sumney έχει κάνει περισσότερο γκελ στο indie κοινό, αφού είναι ο σχετικός Τύπος που έπλασε ένα κάποιο hype πίσω στο 2017 για το ντεμπούτο του Aromanticism -hype, πάντως, που δεν μεταφράστηκε σε εμπορική επιτυχία.Σε κάθε περίπτωση, ο πήχης εμφανίζεται αρκετά ψηλός για τον 28άχρονο τραγουδοποιό από το San Bernardino της Καλιφόρνια, ο οποίος επέστρεψε αυτές τις μέρες με το νέο τραγούδι "Me In 20 Years": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Me In 20 Years" προλογίζει το νέο άλμπουμ Græ, το οποίο θα αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Jagjaguwar, σε 2 μέρη: το πρώτο θα εμφανιστεί κάποια στιγμή μέσα στον Φεβρουάριο, ενώ το δεύτερο θα γίνει διαθέσιμο 15 του Μάη, ημερομηνία στην οποία θα βγει και ολόκληρος ο δίσκος, σε φυσική μορφή.Τη συμπαραγωγή στο κομμάτι υπογράφουν ο ίδιος ο Sumney, μαζί με τον Matt Otto και τον Daniel Lopatin -γνωστό μας ως Oneohtrix Point Never.