Έξοδος στο Σκοτάδι για τους Mono και την A.A. Williams

Τους ξέρουμε καλά στη χώρα μας -και τους αγαπάμε- τους Mono, όπως αποδείχθηκε και τον Οκτώβριο του 2018 στο Fuzz, στην τελευταία τους επίσκεψη στην Αθήνα (δείτε τι έγραψε για τη βραδιά η Τάνια Σκραπαλιώρη, πατώντας εδώ ). Μέσα μάλιστα στο 2019 έβγαλαν και τον νέο δίσκο Nowhere Now Here, με τον οποίον γιόρτασαν τα 20 χρόνια τους στα μουσικά πράγματα (δείτε τι έγραψε γι' αυτόν στις σελίδες μας ο Χρυσόστομος Τσαπραΐλης, εδώ ).Τα πράγματα ωστόσο κινούνται γρήγορα προς τα μπροστά για τους Γιαπωνέζους, οι οποίοι βρίσκονται τώρα να συνεργάζονται με την A.A. Williams, τη Βρετανίδα τραγουδοποιό που γνωρίσαμε ως support στους Sisters Of Mercy μέσα στο 2019 (θυμηθείτε εδώ την κουβέντα που έκανε με την Πέννυ Γέρου). Στον σύνδεσμο παρακάτω, λοιπόν, μπορείτε να ακούσετε το τραγούδι "Exit In Darkness", βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που γύρισε γι' αυτό ο Leo Taylor.Το κομμάτι προλογίζει ένα ΕΡ που επίσης λέγεται Exit In Darkness και θα κυκλοφορήσει στις 24 Ιανουαρίου από την Pelagic Records.