Τι έγινε (τελικά) στο κάτι-σαν-reunion των Nirvana;

φωτογραφία: Kevin Mazur

Δεν ειπώθηκε βέβαια ποτέ ότι ήταν reunion των Nirvana -επισήμως δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο από το 1994, όταν η αυτοκτονία του Kurt Cobain έδωσε τέλος στην ύπαρξή τους. Όταν όμως βλέπεις τον Dave Grohl ξανά στη σκηνή με τον Krist Novoselic να στέκει δίπλα του στο μπάσο, για μια setlist με τραγούδια του πολυσυζητημένου αμερικάνικο γκρουπ, δεν μπορείς παρά να σκεφτείς κάτι τέτοιο. Όπως κι έκαναν πολλοί άνθρωποι ανά την υφήλιο, κυρίως οι παλιοί fans.Σε κάθε περίπτωση, η σαββατιάτικη συναυλία στο Hollywood Palladium του Λος Άντζελες χρεώθηκε ως «Dave Grohl and Friends» και κρίνεται ως ένα επιτυχημένο γεγονός. O Pat Smear, ο οποίος είχε ενισχύσει τους Nirvana στις live εμφανίσεις τους κατά τη σαιζόν 1993-1994 επέστρεψε για να αναλάβει χρέη κιθαρίστα, με τη St. Vincent, τον Beck και την εικονιζόμενη Violet Grohl (την 13άχρονη κόρη του Dave Grohl, δηλαδή) να αναλαμβάνουν να μεταδώσουν κάτι από το πνεύμα του Cobain καθώς τραγουδούσαν το "Lithium", το "In Bloom", τη διασκευή στο "The Man Who Sold The World" του David Bowie, το "Been A Son" και το "Heart-Shaped Box".Το κοινό, σε γενικές γραμμές, ανταποκρίθηκε θερμά στο ημίωρο set, αν και στα σχόλιά τους στα social media πολλοί fans ξεχώρισαν τελικά το "Heart-Shaped Box" της Violet Grohl, παρά τους πιο διάσημους καλεσμένους. Μπορείτε να βγάλετε ωστόσο τα δικά σας συμπεράσματα, βλέποντας ολόκληρη τη συναυλία στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.Όλα αυτά έγιναν για καλό σκοπό, χάριν της Linda Perry, την οποία όσοι μεγάλωσαν στα 1990s θα θυμούνται καλά από τις 4 Non Blondes. Δική της διοργάνωση ήταν δηλαδή το όλο Heaven 2020 event, στο οποίο μετείχαν επίσης ο Marilyn Manson, οι L7 και οι Cheap Trick, προς ενίσχυση των σκοπών του οργανισμού The Art of Elysium. «Για μας, ο Παράδεισος είναι το rock 'n' roll», δήλωσε σχετικά, «και πετύχαμε να το κάνουμε να μοιάζει λίγο στο CBGBs εκεί μέσα».