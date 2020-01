Ο Michael Stipe οδηγεί προς τον Ωκεανό

Να συμπέσει με τα 60ά του γενέθλια ήθελε το νέο του τραγούδι ο Michael Stipe και έτσι λοιπόν τα κανόνισε, προκειμένου να δημοσιεύσει το "Drive To The Ocean": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ, που σκηνοθέτησε ο ίδιος.Μετά τη διάλυση των R.E.M. (2011), ο εμβληματικός τους τραγουδιστής απέφυγε τις μουσικές ενασχολήσεις. «Έκανα ένα μακρύ διάλειμμα και τώρα θέλω να επιστρέψω», εξηγεί, θέτοντας ξανά τα πράγματα σε κίνηση.Προς το παρόν, πάντως, δεν διευκρινίζεται αν το "Drive To The Ocean" αποτελεί πρώτη «γεύση» για κάποιο επερχόμενο άλμπουμ που θα πρέπει να περιμένουμε μέσα στο 2020 -αν και είναι πολύ πιθανό.Σε κάθε περίπτωση, με το νέο κομμάτι ο Stipe ανανεώνει την έμπρακτη στήριξή του στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, ανακοινώνοντας ότι, για έναν χρόνο, όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Pathway To Paris, την οποία έχει συνιδρύσει η κόρη της Patti Smith, Jesse Paris-Smith. Το ψηφιακό single διατίθεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του για μόλις 86 λεπτά του ευρώ, αν και οι fans έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και παραπάνω, αν το επιθυμούν.