Αντίο στον Neil Innes

Αν και βασικό πεδίο δράσης του ήταν ο σατιρικός λόγος, ο Neil Innes άφησε σημαντικό αποτύπωμα στα μουσικά πράγματα ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια, όταν βρέθηκε να συνιδρύει τους Bonzo Dog Dada Band στο Λονδίνο (1962). Το γκρουπ σύντομα μετασχηματίστηκε σε Bonzo Dog Doo-Dah Band για να καταλήξει στο όνομα Bonzo Dog Band, με το οποίο και γνώρισαν φήμη, όταν το τραγούδι "I'm Τhe Urban Spaceman" -γραμμένο από τον Innes- βρέθηκε στο #5 της Βρετανίας (1968).Μετά τη διάλυση της μπάντας το 1970, ο Innes συνίδρυσε τους World, οι οποίοι άντεξαν ωστόσο μονάχα για ένα άλμπουμ. Το 1972 συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τη θρυλική ομάδα των Monty Python, γράφοντας μουσική για το 3ο τους άλμπουμ Monty Python's Previous Record, ενώ το 1973 βρέθηκε στο συγκρότημα GRIMMS και κυκλοφόρησε και το σόλο άλμπουμ How Sweet To Be An Idiot. Ήταν ωστόσο η σύμπραξη με τους Monty Python που θα αποδεικνυόταν πιο σταθερή καθώς κυλούσε η δεκαετία του 1970, αναλαμβάνοντας σημαίνοντα ρόλο στην τελευταία σαιζόν της τηλεοπτικής τους σειράς Flying Circus, κατά το διάστημα που αποχώρησε για λίγο από την ομάδα ο John Cleese (1974).Μετά το τέλος του σίριαλ έμεινε στην τηλεόραση παρέα με τον Eric Idle για τη σειρά Rutland Weekend Television, η οποία άντεξε για 2 σαιζόν (1975-1976) και παρήγαγε υλικό αρκετό για να γεμίσει τον δίσκο The Rutland Weekend Songbook (1976). Η όλη εμπειρία «γέννησε» μάλιστα το συγκρότημα The Rutles, που συστήθηκαν στο κοινό ως παρωδία των Beatles, με τις ευλογίες μάλιστα του George Harrison. Στην ορίτζιναλ εκδοχή τους κράτησαν ως το 1978, με το τραγούδι "I Must Be In Love" να πετυχαίνει να μπει στο #39 των βρετανικών charts.Οι μεγάλες πάντως στιγμές του Innes παρέμειναν συνδεδεμένες με τους Monty Python. Η πρώτη ήρθε στο σπαρταριστό φιλμ του 1975 Monty Python and the Holy Grail, όπου όχι μόνο έπαιξε διάφορα μικρά ρολάκια (ήταν π.χ. ο χωρικός που καταπλακώθηκε από το τεράστιο ξύλινο κουνέλι), αλλά έγραψε και πρωτότυπα τραγούδια αγαπητά στους fans, σαν το "Brave Sir Robin". Η συνεργασία κράτησε και για την ταινία του 1979 Life of Brian, με το σφύριγμά του στο "Always Look Οn Τhe Bright Side Οf Life" να μένει έκτοτε ως ένα από τα θρυλικά χαρακτηριστικά του τραγουδιού.Μέσα στην ίδια χρονιά (1979) ο Innes έστησε μια νέα εκπομπή για το BBC, το The Innes Book of Records, η οποία κράτησε για 3 σαιζόν. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τηλεοπτικά προγράμματα για παιδιά δουλεύοντας κυρίως ως συνθέτης. Στη δεκαετία του 1990 ξανάστησε για λίγο τους Rutles (1996-1998) και έστησε το σίριαλ Away with Words για την Anglia Television (1998). Το 2010 ανακοίνωσε την ίδρυση της κωμικής/μουσικής κολεκτίβας Idiot Bastard Band, με τους οποίους και έμεινε απασχολημένος έκτοτε.Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, ο Neil Innes πέθανε ξαφνικά λίγο πριν την εκπνοή του 2019, από καρδιακή προσβολή, στο σπίτι του στα περίχωρα της Τουλούζ (Γαλλία). Ήταν 75 ετών.