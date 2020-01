Αποχαιρετισμός στον Philippe “Zdar” Cerboneschi των Cassius, με καινούριο remix

Ένας από τους πιο τραγικούς θανάτους μουσικών που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια ήταν αυτός του Philippe “Zdar” Cerboneschi των Cassius (Ιούνιος 2019), ο οποίος έπεσε από το διαμέρισμά του στο Παρίσι και σκοτώθηκε στα 50 του χρόνια, σε ένα συμβάν που κατοχυρώθηκε και επίσημα ως ατύχημα -παρά τις αρχικές φήμες, που μιλούσαν για αυτοκτονία.Ο θάνατός του ήρθε μάλιστα πάνω που το γαλλικό δίδυμο κυκλοφορούσε το νέο του άλμπουμ Dreems. Έκτοτε ο συνεργάτης του Hubert “Boombass” Blanc-Francard επισημοποίησε το τέλος του συγκροτήματος, που βρισκόταν σε συνεχή δράση από το 1988, σηκώνοντας κάποτε μεγάλες συζητήσεις για το «γαλλικό άγγιγμα» που είχε φέρει στον διεθνή ηλεκτρονικό ήχο.Καθώς φαίνεται, όμως, τον απασχολούσε ιδιαιτέρως ότι το κομμάτι "Don't Let Me Be" από το Dreems δε γινόταν πια να έχει τη μορφή με την οποία είχε μπει στο άλμπουμ, μετά το τέλος του Zdar. Κι έτσι έδωσε αυτές τις μέρες στη δημοσιότητα ένα νέο remix ονόματι Brozeur, το οποίο και μπορείτε να ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.«Είχαμε ήδη ετοιμάσει ένα remix κατά παραγγελία του προγράμματος Boomerang του ραδιοφωνικού δικτύου France Inter», εξήγησε ο Boombass, «ήρθε μάλιστα και η Owlle και τραγούδησε εντελώς νέα φωνητικά. Μετά όμως τον θάνατο του Philippe με απασχολούσε πολύ η μορφή που είχε, ώσπου έκατσα και το ξαναδούλεψα, υπό το φως των γεγονότων. Ο Philippe ήταν για μένα σαν αδερφός».