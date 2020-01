Οι Annihilator έρχονται "Armed To The Teeth"

35 χρόνια καριέρας έκλεισαν πρόσφατα για τους Annihilator, τους οποίους ξεκίνησε το 1984 στον Καναδά ο Jeff Waters, καθιστώντας τους συν τω χρόνω σε σοβαρή thrash metal δύναμη. Πατώντας εδώ , μπορείτε να δείτε την εφ' όλης της ύλης συζήτηση που έκανε πίσω το 2017 με τον Παναγιώτη Λουκά.Τότε εντοπίζεται και η τελευταία τους δισκογραφική κατάθεση For The Demented (Γερμανία #73), τώρα όμως ήρθε η ώρα για τη συνέχεια. Και ως promo γι' αυτήν, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα καινούριο τραγούδι με τίτλο "Armed To The Teeth": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα κι ένα επίσημο βιντεοκλίπ γι' αυτό.Το "Armed To The Teeth" προλογίζει το νέο άλμπουμ Ballistic, Sadistic, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Ιανουαρίου 2020 από τη Silver Lining Music.Σύμφωνα με τον Waters, οι fans θα πρέπει να περιμένουν «μια δυναμική επιστροφή στις ρίζες του γκρουπ».