O Willie Nelson διασκευάζει Tom Petty, μαζί με τα παιδιά του Bob Dylan και του George Harrison

Η γιορτινή περίοδος έχει τα στολίδια και τις χάρες της, όμως είναι συνήθως και εποχή κορύφωσης του χειμωνιάτικου κρύου, δημιουργώντας επιπλέον δυσκολίες για τους ανθρώπους που είναι άστεγοι -πρόβλημα που βρίσκεται σε όξυνση, εδώ και χρόνια, σε διάφορες μεγάλες πόλεις της Δύσης, όπως λ.χ. το Λος Άντζελες.Στον αγώνα ενίσχυσης των τελευταίων ρίχτηκε λοιπόν και ο Willie Nelson, με όπλο βέβαια τη μουσική του. Και διασκεύασε έτσι το "For Real" του Tom Petty κυκλοφορώντας το ως ψηφιακό single, με στόχο τα έσοδα να διατεθούν στον οργανισμό Midnight Mission που φροντίζει τους άστεγους του Λος Άντζελες, παρέχοντας στέγη και κάποιες ακόμα υπηρεσίες: μπορείτε να ακούσετε τα αποτελέσματα στον σύνδεσμο παρακάτω.Δίπλα στον Nelson ακούμε επίσης τους γιους του Lukas & Micah Nelson, αλλά και τον Amos Lee, καθώς και τους Dhani Harrison & Jacob Dylan -τα παιδιά δηλαδή, αντίστοιχα, του George Harrison και του Bob Dylan.To "For Real" είχε γραφτεί από τον Tom Petty και τους Heartbreakers του πίσω στο 2000, όμως έμεινε τελικά στα συρτάρια του Αμερικανού τραγουδοποιού μέχρι τον θάνατό του (2017) -κυκλοφόρησε μόλις το 2019, ως bonus track στη συλλογή The Best Of Everything.