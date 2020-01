Οι Sparks έχουν μία, αλλά συγκεκριμένη ευχή για το Νέο Έτος

Τα αδέρφια Ron & Russell Mael από το Λος Άντζελες ξεκίνησαν τις περιπέτειές τους στη μουσική υπό το όνομα Halfnelson, ήταν όμως απ' όταν μετονομάστηκαν σε Sparks (1972) που άρχισαν να γράφουν τα δικά τους χρυσά γράμματα στην ιστορία της σύγχρονης ποπ.Η μεγάλη βέβαια επιτυχία υπήρξε σποραδική και συχνά οι δίσκοι τους αγνοήθηκαν άδικα -τόσο από το κοινό, όσο και από την κριτική- ωστόσο οι Sparks ουδέποτε σταμάτησαν ή πτοήθηκαν. Στην τελευταία μάλιστα δεκαετία η δράση τους κέντρισε ξανά το μαζικό ενδιαφέρον, όπως έδειξε το εμφατικό #7 που πέτυχε στα βρετανικά charts το άλμπουμ του 2017 Hippopotamus.Τώρα, λίγο μετά την κυκλοφορία μιας εκτενούς best of συλλογής ονόματι Past Tense, αλλά και μετά από μια χορταστική, εορταστική επανέκδοση του άλμπουμ Gratuitous Sax & Senseless Violins (1994) οι Ron & Russell Mael ξαναχτυπούν με ένα τραγούδι για το Νέο Έτος: το λένε "Please Don’t Fuck Up My World" και μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Please Don’t Fuck Up My World" κυκλοφορεί μόνο ως ψηφιακό single και έχει ξεκάθαρη πολιτική χροιά, με τους Sparks να απευθύνουν τον τίτλο τόσο ως ευχή για το 2020, όσο και ως παράκληση προς τους ηγέτες των ισχυρότερων κρατών της Γης, ενόψει των πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ανθρωπότητα για την επερχόμενη δεκαετία.Κατά τα λοιπά, οι Sparks μας τάζουν νέο άλμπουμ «σύντομα», ενώ ίσως μέσα στο 2020 να δούμε και το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει εδώ και 2 χρόνια ο Edgar Wright για την πορεία τους.