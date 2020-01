Πέθανε η Allee Willis, γνωστή από το τραγούδι στα τηλεοπτικά Φιλαράκια

Τα Φιλαράκια (Friends) πέτυχαν να αφήσουν έντονο το στίγμα τους στο τηλεοπτικό σκηνικό της δεκαετίας 1994-2004, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία σε παγκόσμια κλίμακα, μεταξύ άλλων χωρών και στην Ελλάδα, όπου παραμένουν σημείο αναφοράς ακόμα και για νεότερες ηλικίες, που έμαθαν το κωμικό σίριαλ από τις επαναλήψεις ή/και το ίντερνετ.Χάρη στην επιτυχία αυτή, ακούστηκε και αγαπήθηκε ιδιαίτερα και το τραγούδι των τίτλων έναρξης "I'll Be There For You", το οποίο ερμήνευε το αμερικάνικο power pop δίδυμο The Rembrandts (Η.Π.Α. #17, Βρετανία #3, Αυστραλία #3, Γαλλία #25, Καναδάς #1, Γερμανία #77).Οι συντελεστές του τραγουδιού ήταν πολλοί (μεταξύ τους και οι ίδιοι οι Rembrandts), αλλά ανάμεσά τους βρισκόταν και η Αμερικανίδα Allee Willis, επαγγελματίας συνθέτρια και στιχουργός με σημαντική καριέρα στα «μετόπισθεν» αρκετών γνωστών κομματιών.Γέννημα-θρέμμα του Ντιτρόιτ, η Willis μετακόμισε στη Νέα Υόρκη μετά τις σπουδές της και ξεκίνησε να δουλεύει ως γραμματέας στην Columbia, όμως το μυαλό της βρισκόταν στη μουσική. Το 1974 κυκλοφόρησε το Childstar, το πρώτο και μοναδικό της άλμπουμ ως τραγουδοποιός, καταλαβαίνοντας ότι την ενδιέφερε να γράφει, αλλά όχι να ερμηνεύει και να δίνει συναυλίες.Μετακόμισε έτσι στο Λος Άντζελες και έγινε επαγγελματίας συνθέτρια και στιχουργός. Στο παλμαρέ της βρίσκονται, μεταξύ άλλων, το "Boogie Wonderland" των Earth, Wind & Fire (1979) και το "What Have I Done to Deserve This?", η γνωστή δηλαδή συνεργασία των Pet Shop Boys με τη Dusty Springfield (1987). Σύμφωνα με τους New York Times, οι δημιουργίες της έχουν πουλήσει συνολικά 60.000.000 αντίτυπα.Όπως ανακοινώθηκε στον αμερικανικό Τύπο από την επί χρόνια σύντροφό της Prudence Fenton, η Allee Willis πέθανε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες την παραμονή των Χριστουγέννων, από καρδιακή προσβολή. Ήταν 72 ετών.