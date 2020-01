Αποχαιρετισμός στον Jerry Herman, έναν από τους μεγάλους του Broadway

Τον θάνατο του Jerry Herman σε ένα νοσοκομείο του Μαϊάμι, στα 88 του χρόνια, ανακοίνωσε στον αμερικανικό Τύπο την επομένη των Χριστουγέννων η εγγονή του Jane Dorian, ρίχνοντας έτσι αυλαία σε μία από τις πιο λαμπρές μουσικές καριέρες που συνδυάστηκαν με το Broadway.Μεγαλωμένος στο Jersey City του Νιού Τζέρσεϊ σε μια οικογένεια με αγάπη προς τη μουσική, ο Herman έμαθε από μικρή ηλικία να παίζει πιάνο, αλλά η κρίσιμη στιγμή που θα καθόριζε το τι θα γινόταν ήρθε στα 15 του χρόνια (1946), όταν οι γονείς του τον πήγαν να δει στο Broadway το Annie Get Your Gun του Irving Berlin. Το 1953 τέλειωσε σπουδές δράματος στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου ανέβασε την παράσταση I Feel Wonderful στο Theatre de Lys (1954), με υλικό που είχε γράψει ως φοιτητής.Ήταν η αρχή μιας σπουδαίας καριέρας, που του απέφερε 5 προτάσεις για βραβείο Tony -από τις οποίες κέρδισε τις 2, για τα πιο διάσημα έργα του: το Hello, Dolly! σε σκηνοθεσία Gower Champion (1964) και τη μεταφορά του γαλλικού θεατρικού La Cage aux Folles στο Broadway (1983) από τον Arthur Laurents: στη χώρα μας το ξέρουμε με τον τίτλο Το Κλουβί με τις Τρελές.Από το Hello, Dolly! βγήκε το ομώνυμο τραγούδι, που το πρωτοείπε στην παράσταση η πρωταγωνίστρια Carol Channing και στη δισκογραφία ο Louis Armstrong, κατακτώντας το νούμερο 1 της Αμερικής, όπου στρογγυλοκάθισε μάλιστα για 14 εβδομάδες. Από το La Cage aux Folles, πάλι, βγήκε το "I Am What I Am", που πρωτοτραγουδήθηκε από τον George Hearn (τόσο στο σανίδι, όσο και στη δισκογραφία), μα έγινε ευρύτερα γνωστό από τη διασκευή της Gloria Gaynor μέσα στην ίδια χρονιά (Βρετανία #13, Γερμανία #35). Κατέστη δε ένας από τους ύμνους της διεθνούς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, κάτι που έκανε τον Herman ιδιαίτερα περήφανο, καθώς ήταν και ο ίδιος ομοφυλόφιλος. Το 1985, μάλιστα, διαγνώσθηκε με AIDS, υπήρξε όμως από τους τυχερούς που μπόρεσε να επιβιώσει, χάνοντας ωστόσο τον επί χρόνια σύντροφό του Martin Finkelstein -μια βαριά προσωπική απώλεια.Τελευταία δουλειά του Herman για το Broadway ήταν το An Evening With Jerry Herman (1998), μια παράσταση που λειτουργούσε ως σύνοψη της καριέρας του, στην οποία έπαιζε ο ίδιος πιάνο πάνω στη σκηνή. Λίγο πριν, είχε δημοσιεύσει και την αυτοβιογραφία του Showtune: A Memoir (1996), τη συγγραφή της οποίας επιμελήθηκε η Marilyn Stasio. Το 2007, το ντοκιμαντέρ της Amber Edwards Words and Music by Jerry Herman γύρω από τη ζωή και την καριέρα του προβλήθηκε στα σινεμά, περνώντας έπειτα (2008) και στην τηλεόραση.