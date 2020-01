(Πάλι) πυρά εναντίον του "Fairytale Of New York", με την κοινή γνώμη να εξοργίζεται

φωτογραφία: Tim Roney

Από τα μοντέρνα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, λίγα είναι τόσο αγαπητά στο rock κοινό όσο το "Fairytale Of New York". Κυκλοφόρησε το 1987 ως συνεργασία των Pogues με την Kirsty MacColl και λίγο μετά εντάχθηκε στο άλμπουμ των πρώτων If I Should Fall From Grace With God (1988). Έγινε δε άμεσα αγαπητό, κατακτώντας το νούμερο 1 της Ιρλανδίας και το #2 της Βρετανίας -έκτοτε έχει επιστρέψει πολλές φορές στα charts, ενίοτε και σε πολύ ψηλές θέσεις.Ήδη από πέρυσι, ωστόσο, ακόμα κι αυτό πέρασε από το κόσκινο μιας υπερβολικής εκδοχής της πολιτικής ορθότητας των ημερών μας, εξαιτίας της χρήσης της λέξης «faggot» στον στίχο «You cheap lousy faggot», που τώρα κρίνεται ως ομοφοβική. Ως εκ τούτου, είδαμε άρθρα που ζητούσαν να κοπεί το "Fairytale Of New York" από τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις των εορταστικών ημερών -με κάποιους παραγωγούς σε Η.Π.Α. κυρίως να το κάνουν πράξη.Τώρα, το κακό ξαναχτυπά, με τον DJ Alex Dyke του BBC Radio Solent να κατακεραυνώνει δημόσια το "Fairytale Of New York" και να το αποκλείει από τις μεταδόσεις του, ζητώντας να γενικευτεί η απαγόρευσή του. «Αυτό θέλουμε να τραγουδάνε τα παιδιά μας στο πίσω κάθισμα του αμαξιού, τέτοιες ημέρες;», αναρωτήθηκε, λέγοντας ότι «μπορούμε και καλύτερα». Τα σχόλιά του, ωστόσο, εξόργισαν την κοινή γνώμη στη Βρετανία και σύντομα ο Dyke διέγραψε το επίμαχο tweet του. Στη ραδιοφωνική του εκπομπή, ωστόσο, επέμεινε στην απόφασή του για εμπάργκο ενάντια στο τραγούδι, προξενώντας νέο γύρο αντιδράσεων.Ο όλος ντόρος έφερε ξανά στο προσκήνιο και τον Shane McGowan των Pogues (μιας και η MacColl δεν ζει πια να υπερασπιστεί το τραγούδι, έχοντας σκοτωθεί το 2000, μόλις στα 41 της), ο οποίος κράτησε χαμηλούς τόνους, αλλά επανέλαβε εμφατικά ότι η λέξη «faggot» δεν βρίσκεται εκεί για να προσβάλλει κάποιον. Απηχεί απλά τον τρόπο με τον οποίον θα εκφραζόταν στην πραγματική ζωή ο χαρακτήρας του τραγουδιού που υποδύεται η MacColl: «είναι μια γυναίκα συγκεκριμένης γενιάς, σε συγκεκριμένο σημείο της ιστορίας. Και είναι επίσης σε φάση απελπισίας».