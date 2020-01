H Mariah Carey γιορτάζει την ιστορική «εκδίκηση» του "All I Want For Christmas Is You" με ένα καινούριο βιντεοκλίπ

Κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, το "All I Want For Christmas Is You" της Mariah Carey διήνυσε φέτος μια πορεία διαμέσω 25 ετών και θρονιάστηκε στο νούμερο 1 της Αμερικής, όπου και παραμένει καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές -κρατώντας στο νο. 2 τον Post Malone και το "Circles" του.Αν και πρόκειται για το πιο γνωστό και διεθνώς επιτυχημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που γράφτηκε από τα 1990s ως τις μέρες μας (#2 στη Βρετανία, #1 στην Αυστραλία, #1 στη Γαλλία, #1 στον Καναδά, #2 στη Γερμανία, #6 στην Ιαπωνία και #2 στην Ελλάδα), το αξιοπερίεργο με το "All I Want For Christmas Is You" είναι ότι δεν είχε μπορέσει να καταμετρηθεί ως επιτυχία στην Αμερική του 1994, καθώς οι τότε κανόνες των charts δεν το αναγνώριζαν ως «εμπορικό single».Τώρα, όμως, με τη Mariah Carey να ξαναρίχνει στην αγορά μια deluxe, επαυξημένη επανέκδοση του άλμπουμ Merry Christmas που το περιείχε, δεν το σταμάτησε τίποτα. Αλλά ενώ πολλοί στοιχημάτιζαν ότι θα φτάσει το top-10, κανείς δεν περίμενε να κατακτήσει το νούμερο 1. Σύμφωνα μάλιστα με το Billboard πρόκειται για ένα νέο ρεκόρ, ακριβώς γιατί πιάνει την κορυφή 25 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία -κάτι που κανείς άλλος δεν έχει κάνει στη μέχρι τώρα δισκογραφημένη ιστορία.Περιχαρής για την επιτυχία αυτή, αλλά και για την ιστορική της «εκδίκηση» κόντρα στα αμερικάνικα charts, η Mariah Carey δίνει τώρα στη δημοσιότητα ένα ολοκαίνουριο βιντεοκλίπ για το "All I Want For Christmas Is You": μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Κερασάκι στην τούρτα, ότι στο κλιπ βλέπουμε και τα δίδυμα παιδιά της Mariah Carey, τον Moroccan και τη Monroe Cannon, που απόκτησε από τον (διαλυμένο, πλέον) γάμο της με τον Αμερικανό κωμικό, σκηνοθέτη και ράπερ Nick Cannon.