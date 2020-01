Το πρώτο-πρώτο demo των Smiths, από το 1982, εμφανίστηκε αναπάντεχα στο YouTube

φωτογραφία: Clare Muller

Όταν στήθηκαν οι θρυλικοί Smiths στο Μάντσεστερ, τον Μάιο του 1982, η σύνθεση περιλάμβανε τον Morrissey στα φωνητικά και τον Johnny Marr στην κιθάρα, αλλά και τον μάλλον ξεχασμένο πλέον Steve Pomfret -έναν κοινό τους φίλο, ο οποίος ανέλαβε το μπάσο.Πριν καν αποφασίσουν να ονομαστούν The Smiths, οι 3 τους άρχισαν να δουλεύουν εντατικά σε πρόβες, κυρίως πάνω σε στίχους του Morrissey, ο οποίος έφερε όμως μια μέρα και ένα τραγούδι των 1960s που του άρεσε: ήταν το "I Want A Boy For My Birthday" των Cookies, b-side στο single "Will Power" του 1963.Το τραγούδι αυτό έμελλε να γίνει το πρώτο demo που ηχογράφησαν οι Smiths, από τους οποίους σύντομα θα αποχωρούσε ο Pomfret -σε φιλικούς τόνους- για να έρθει στη θέση του ο Dale Hibbert.Το demo εκείνο του "I Want A Boy For My Birthday" έχει κάποια χρόνια που κυκλοφορεί ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς fans των Smiths, αλλά ποτέ δεν είχε βγει σε πιο επίσημη εκδοχή. Τώρα, όμως, βρίσκεται ανεβασμένο στο YouTube: μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.Σύμφωνα με το ΝΜΕ, είναι ο Dale Hibbert εκείνος που το ανέβασε, ο οποίος το είχε στην κατοχή του απ' όταν μπήκε στη μπάντα, όταν του το έδωσαν οι Morrissey & Marr για να μπορέσει να το μάθει. Ο Hibbert έφυγε από τους Smiths ύστερα από το πρώτο τους live (1982), καθώς ο Morrissey δεν ήταν ευχαριστημένος από την απόδοσή του -θα εγκατέλειπε έκτοτε τα μουσικά, πλέον έχει ένα καφέ για χορτοφάγους μαζί με τη γυναίκα του, στο Todmorden. Τον αντικατέστησε ο Andy Rourke, ο οποίος και θα έμενε μπασίστας τους ως τη διάλυσή τους το 1987.