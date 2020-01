Tο νέο βιντεοκλίπ του Ozzy Osbourne τον στέλνει πίσω στις σκοτεινές ημέρες του 1979

φωτογραφία: Ross Halfin

Ξέρει πώς να μένει στην επικαιρότητα ο Ozzy Osbourne, με διάφορους τρόπους.Αφού λοιπόν κάλυψε μεγάλο μέρος της τρέχουσας δεκαετίας με την εκ νέου δράση του με τους Black Sabbath (συναυλιακή, μα και δισκογραφική), από το 2011 ως το 2017, είναι πλέον έτοιμος να επιστρέψει στη σόλο καριέρα, 9 χρόνια μετά το άλμπουμ Scream του 2010 (Η.Π.Α. #4, Βρετανία #12, Αυστραλία #11, Γαλλία #49, Καναδάς #4, Γερμανία #7, Ιαπωνία #11, Ελλάδα #1).Στα πλαίσια λοιπόν του σχετικού promo, δίνεται τώρα στη δημοσιότητα ένα επίσημο βιντεοκλίπ για το καινούριο τραγούδι "Under The Graveyard". Και δεν είναι απλά ένα κλιπ, όπως μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω, αλλά κάτι σαν μικρό, αυτοβιογραφικό φιλμάκι, με τον Σουηδό σκηνοθέτη Jonas Åkerlund να μας μεταφέρει πίσω στο 1979, απεικονίζοντας μια ζωή αρκετά χαμένη στο θρυλικό τρίπτυχο sex, drugs και rock 'n' roll -με τον 24άχρονο Αμερικανό ηθοποιό Jack Kilmer να ενσαρκώνει τον Ozzy και την Jessica Barden να παίζει τη Sharon Osbourne.«Μου είναι δύσκολο να το παρακολουθήσω», δηλώνει ο ίδιος ο Ozzy, «με πηγαίνει πίσω σε μερικές από τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής μου».Το "Under The Graveyard" προλογίζει τον νέο δίσκο Ordinary Man, ο οποίος θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιανουάριο του 2020 από την Epic.Στις ηχογραφήσεις τον πλαισιώνουν ο Duff McKagan των Guns N' Roses (μπάσο) και ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers (ντραμς). Όσο για το τι να περιμένουμε; «Είναι πολύ πιθανόν το πιο σημαντικό άλμπουμ που έχω κυκλοφορήσει εδώ και καιρό», δηλώνει ο Osbourne, «ίσως το πιο σημαντικό μετά το No More Tears (1991)».