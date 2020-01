Το Πειρατικό των Running Wild, ξανασαλπάρει

Μοιάζει λίγο δύσκολο να το πιστέψει κανείς, πάντως φέτος οι Running Wild του Rolf Kasparek συμπληρώνουν 43(!) χρόνια ζωής, αφού ιδρύθηκαν στο Αμβούργο της Γερμανίας το 1976 -και δεν διέλυσαν παρά μόνο μία φορά στην καριέρα τους, μεταξύ 2009 και 2011.Αν και η μπάντα δεν ταυτίστηκε εξαρχής με το πειρατικό image με το οποίο έγινε διεθνώς γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 1980 -χάρη σε δίσκους σαν το Under Jolly Roger του 1987 και το Port Royal του 1989- είναι χάρη σε αυτό που έκαναν καριέρα, με αποτέλεσμα να το κρατάνε ως τις μέρες μας, παρά τα παράπονα νεότερων metalheads περί «γραφικότητας».Το γκρουπ φάνηκε τελευταία φορά το 2016, με το άλμπουμ Rapid Foray να επιβεβαιώνει τη δημοτικότητά που συνεχίζουν να απολαμβάνουν στην κεντρική Ευρώπη (Γερμανία #2). Πρόσφατα όμως επέστρεψε με ένα ολοκαίνουριο ΕΡ ονόματι Crossing The Blades -μπορείτε να πάρετε μια «γεύση» στον σύνδεσμο παρακάτω, ακούγοντας το ομώνυμο τραγούδι.Όπως τόνισε ο Kasparek μιλώντας στον γερμανικό Τύπο, το "Crossing The Blades" είναι ουσιαστικά πρόλογος για ένα νέο άλμπουμ, το οποίο αναμένεται το καλοκαίρι του 2020. Εκεί, ωστόσο, θα χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική του εκδοχή, κάτι που καθιστά αυτήν του ΕΡ μοναδική.Φήμες που διακινούνται σε διάφορα forums ότι η επόμενη περιοδεία των Running Wild ενδέχεται να τους φέρει και στην Ελλάδα δεν διαθέτουν, μέχρι στιγμής, καμία επίσημη επιβεβαίωση.