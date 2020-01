Οι Queen «εξοπλίζουν» το "Thank God It's Christmas" με ένα βιντεοκλίπ κινουμένων σχεδίων

Πίσω στο 1984, οι Queen αποφάσισαν να «χτυπήσουν» τη χριστουγεννιάτικη αγορά με ένα δικό τους τραγούδι, λανσάροντας το "Thank God It's Christmas". Το κομμάτι δεν απέφερε πολλά (έμεινε στο #21 της Βρετανίας) και η πλήρης του εκδοχή (με το intro των ντραμς, δηλαδή) έμεινε έκτοτε περιορισμένη στο 12ιντσο maxi single της εποχής, καθώς και σε μια συλλογή ονόματι The Edge of Christmas, η οποία ποτέ δεν εκδόθηκε σε CD.Τώρα, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια από την κυκλοφορία του, το "Thank God It's Christmas" επιστρέφει στη χριστουγεννιάτικη επικαιρότητα, αποκτώντας το δικό του επίσημο βιντεοκλίπ φτιαγμένο με κινούμενα σχέδια: το σκηνοθέτησε ο Justin Moon για την εταιρεία °1824 και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.«Είναι ένα κλιπ που μας κάνει και μια υπενθύμιση ενόψει των φετινών Χριστουγέννων», δήλωσε ο Brian May, «ότι είναι καιρός για μας τους ανθρώπους να αισθανθούμε το βάρος της ευθύνης για την ευημερία όλων των μορφών ζωής πάνω σ' αυτόν τον πλανήτη -και όχι μόνο τη δική μας».