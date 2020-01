Πολύ ικανοποιημένους άφησε τους Slipknot το 2019, καθώς η δισκογραφική τους επιστροφή με το We Are Not Your Kind -έπειτα από 5 χρόνια σιωπής- βρήκε θερμή ανταπόκριση από τους fans, οι οποίοι έστειλαν το άλμπουμ στο #1 των Η.Π.Α., της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά, αλλά και στο #2 Γαλλίας και Γερμανίας, καθώς και στο #9 της Ιαπωνίας.Το γκρουπ ξαναβάζει λοιπόν τώρα τις περίφημες μάσκες του και δίνει στη δημοσιότητα ένα ακόμα βιντεοκλίπ, αυτήν τη φορά για το τραγούδι "Nero Forte": το σκηνοθέτησε ο M. Shawn Crahan και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Οι Slipknot ετοιμάζουν εντωμεταξύ βαλίτσες για Ευρώπη, όπου θα βρεθούν με τη νέα χρονιά, ενώ ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν και μουσική κρουαζιέρα στη Μεσόγειο το καλοκαίρι: το πλοίο θα σαλπάρει από τη Βαρκελώνη στις 10 του Αυγούστου, μένοντας εν πλω για 4 μέρες.