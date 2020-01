Πέθανε ο Gershon Kingsley, που χόρεψε τον πλανήτη με το θρυλικό του "Popcorn"

φωτογραφία: Otto Bettmann

Για πολλούς απ' όσους μεγάλωσαν στα 1970s και στα 1980s, ακόμα όμως και για τις επόμενες γενιές που αγάπησαν τη μουσική αυτών των δύο δεκαετιών στις κατά καιρούς αναβιώσεις, ένα στάνταρ κομμάτι που ακούστηκε σε κάθε σχετικό πάρτυ, ήταν το "Popcorn" -πολύ γνωστό και στη δική μας χώρα.Δημιουργός του ήταν ο Götz Ksinski, ένας Γερμανός συνθέτης που πολιτογραφήθηκε Αμερικανός το 1946 (ως Gershon Kingsley), έχοντας διαφύγει κάποια χρόνια πριν από το ναζιστικό καθεστώς του Αδόλφου Χίτλερ. Το έγραψε πριν από 50 χρόνια (1969) για το άλμπουμ του Music To Moog By, στα πλαίσια του ενδιαφέροντός του για την ηλεκτρονική μουσική και τις δυνατότητες των synthesizers. Το αποτέλεσμα ήταν μια μεγάλη παγκόσμια επιτυχία: #9 στις Η.Π.Α., #5 στη Βρετανία, #1 στην Αυστραλία, #1 στη Γαλλία, #15 στον Καναδά και #1 στη (Δυτική, τότε) Γερμανία.Ο Kingsley είχε βέβαια ήδη μπει τότε στη δισκογραφία και θα παρέμενε για πολλά χρόνια, είτε σαν σόλο καλλιτέχνης, είτε ως μέλος του διδύμου Perrey Αnd Kingsley (με τον Jean-Jacques Perrey), είτε με το σχήμα First Moog Quartet. Άφησε ωστόσο σημαντική δουλειά και για το θέατρο (το 1958 είχε προταθεί για βραβείο Tony για τη δουλειά του στην παράσταση La Plume de Ma Tante στο Broadway), αλλά και για την αμερικάνικη τηλεόραση.Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Kingsley πέθανε στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, όπου ζούσε από το 1955, από φυσικά αίτια. Ήταν 97 ετών.