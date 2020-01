Πέθανε ο Roy Loney, αυθεντικός τραγουδιστής στους Flamin' Groovies

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι Flamin' Groovies, ο συνιδρυτής και αυθεντικός τους τραγουδιστής Roy Loney πέθανε την Παρασκευή στα 73 του χρόνια -χωρίς να δοθεί κάποια επίσημη αιτία θανάτου.Ο Loney ήταν 19 ετών όταν έστησε το συγκρότημα Chosen Few στο Bay Area του Σαν Φρανσίσκο (1965), παρέα με τον συμμαθητή του Tim Lynch, στα folk rock πρότυπα των Kingston Trio. Σύντομα το γκρουπ έγινε Flamin' Groovies και με αυτό το όνομα συστήθηκε στη δισκογραφία το 1968 με το ΕΡ Sneakers, γενόμενο κατόπιν μία από τις «δυνάμεις» του garage rock ήχου της εποχής.Οι δίσκοι τους ωστόσο δεν πούλησαν -θα έβρισκαν αναγνώριση χρόνια αργότερα- κάτι που προξένησε τριβές μεταξύ Loney και Lynch, οι οποίοι δεν συμφωνούσαν ούτε στη μουσική κατεύθυνση που έπρεπε να πάρει η μπάντα. Αυτό έφερε την αποχώρηση του Lynch, τελικά όμως έθεσε και ο Loney εαυτόν εκτός μπάντας το 1971, με τα υπόλοιπα μέλη να συνεχίζουν, αντικαθιστώντας τον με τον Chris Wilson και στρεφόμενα στην power pop.O Loney παρέμεινε στα μουσικά πράγματα ως σόλο καλλιτέχνης, αν και θα πήγαινε 1978 για να εμφανιστεί ξανά στη δισκογραφία, με το ΕΡ ..Artistic As Hell.. στην Albertson Frost Productions. Το 1979 συγκρότησε τους Phantom Movers με δύο πρώην μέλη των Flamin' Groovies, με τους οποίους παρέμεινε ενεργός ως το 1993. Μετά τη διάλυσή τους ίδρυσε τους Fondellas και το 1995 προσπάθησε να ανασυγκροτήσει τους διαλυμένους (από το 1991) Flamin' Groovies, αλλά χωρίς επιτυχία.Το reunion συνέβη τελικά το 2009, λίγο μετά την τελευταία του σόλο καταγραφή στη δισκογραφία: συνεργάστηκε με το ισπανικό punk συγκρότημα των Señor No για ένα άλμπουμ με τίτλο Got Me A Hot One!. Ωστόσο, αν και έγινε μια περιοδεία τότε, ο Cyril Jordan -ο οποίος είχε τα ηνία των Flamin' Groovies από το 1971 ως το 1991- ενδιαφερόταν περισσότερο για την ανασύσταση της power pop εκδοχής της μπάντας, κάτι που έγινε τελικά το 2012. Oι σχέσεις με τον Loney παρέμειναν παρά ταύτα φιλικές και φέτος έπαιξε μάλιστα μαζί τους, στην Teenage Head Tour, πριν αναγκαστεί να διακόψει τις εμφανίσεις, λόγω μιας πτώσης, που τον έστειλε στο νοσοκομείο για ένα διάστημα.