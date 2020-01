Ξαναγυρνούν οι Talking Heads;

φωτογραφία: Gijsbert Hanekroot

Ό,τι είδους pop ή rock μουσικής κι αν προτιμά κανείς, το όνομα των Talking Heads είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα στη μουσική ιστορία -και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό, όλοι τους καλοί.Με ηγέτη τον David Byrne, οι Talking Heads ξεκίνησαν από τη Νέα Υόρκη του 1975, φτάνοντας σε θρυλικά τραγούδια σαν το "Psycho Killer" του 1977 (Η.Π.Α. #92), το "Once In A Lifetime" του 1980 (Η.Π.Α. #103, Βρετανία #14, Αυστραλία #23, Καναδάς #28) και το "Road To Nowhere" του 1985 (Η.Π.Α. #105, Βρετανία #6, Αυστραλία #16, Καναδάς #51, Δυτική Γερμανία #6), αλλά και σε άλμπουμ που κέρδισαν την εκτίμηση κοινού και κριτικών.Το γκρουπ έφτασε ωστόσο σε ένα αρκετά δραματικό φινάλε τον Δεκέμβριο του 1991, όταν ο Byrne ανακοίνωσε την αποχώρησή του μιλώντας στην εφημερίδα Los Angeles Times -χωρίς, κατά πώς φαίνεται, να είχε ενημερώσει πρώτα τους συνοδοιπόρους του. Η Tina Weymouth (μπάσο), ο Chris Frantz (ντραμς) και ο Jerry Harrison (πλήκτρα, δεύτερη κιθάρα) προσπάθησαν να το παλέψουν μετονομαζόμενοι σε The Heads και έβγαλαν και το άλμπουμ No Talking, Just Head το 1996, για να βρεθούν όμως αντιμέτωποι με μια μήνυση από τον Byrne.Το 2002 οι Talking Heads προέβησαν σε προσωρινή επανένωση, για ένα μικρό live set με την ευκαιρία της εισαγωγής τους στο Rock and Roll Hall of Fame. Πολλοί έλπισαν τότε σε μια πλήρη επιστροφή, όμως ο Byrne ήταν και πάλι εκεί για να γειώσει τις ελπίδες, μιλώντας για τα όσα άσχημα είχαν συμβεί μεταξύ τους και για το πόσο μακριά βρίσκονταν πλέον ο ένας από τον άλλον σε μουσικό επίπεδο.Είναι δυνατόν λοιπόν να άλλαξαν τελικά τα πράγματα, τόσον καιρό μετά; Γιατί όχι, λένε κάποιοι fans, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν άλλη εξήγηση για την αναπάντεχη κίνηση των Talking Heads να ανοίξουν λογαριασμό της μπάντας στο Instagram. O λογαριασμός δεν έχει πάρει ακόμα στάμπα αυθεντικότητας από το Instagram, ούτε και έχει ποστάρει κάτι, πέρα από ένα link προς το merchandise της μπάντας -σύντομα όμως έφτασε να μετράει 18.000 ακολούθους.Ωστόσο ο David Byrne εμφανίστηκε τελικά για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, με μια δήλωσή του στο Rolling Stone που ρητά δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης: «δεν το έχω ξανακούσει αυτό, δεν ξέρω τι είναι, ούτε ποιος το έχει κάνει, άρα δεν γίνεται να είναι κάτι το επίσημο. Όποια άλλα σχέδια μπορεί να έχουν οι υπόλοιποι της μπάντας είναι αυστηρά δική τους υπόθεση και τους εύχομαι καλή τύχη».