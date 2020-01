Οι Roots ξανά σε κίνηση

φωτογραφία: Dominik Bindl

Είναι στα πράγματα από το 1987 οι Roots και χαίρουν τεράστιου σεβασμού για τη ματιά τους στο χιπ χοπ απ' όσους έχουν ζωντανή και όχι επιφανειακή σχέση με το είδος, όπως βέβαια και για τους στίχους τους.Πάντα με τον Black Thought (Tariq Trotter) και τον Questlove (Ahmir Thompson) ως δύναμη πυρός, το δίδυμο από τη Φιλαδέλφεια έχει αφήσει κάμποσους δίσκους αναφοράς, έχει όμως να φανεί κοντά 5 χρόνια, από το άλμπουμ του 2014 ...And Then You Shoot Your Cousin (Η.Π.Α. #11, Αυστραλία #34, Γαλλία #127, Καναδάς #11, Γερμανία #79).Τη σιωπή αυτή σπάει τώρα ένα ολοκαίνουριο τραγούδι με τίτλο "Feel It (You Got It)", το οποίο ερμηνεύει η Αμερικανίδα ράπερ Tish Hyman: μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Για την ώρα παραμένει αδιευκρίνιστο, πάντως, αν το "Feel It (You Got It)" αποτελεί πρώτη «γεύση» από τον επερχόμενο δίσκο των Roots End Game, που κατά πώς φαίνεται θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2020.