O William Shatner (που πάντα θα είναι ο «κάπτεν Κερκ») ξαναχτυπά, με αναπάντεχη συμμετοχή

Δοξάστηκε στα νιάτα του ο Καναδός ηθοποιός William Shatner παίζοντας τον κάπτεν Κερκ στο περίφημο σίριαλ επιστημονικής φαντασίας Σταρ Τρεκ, αλλά η ηθοποιία είναι ένα μόνο από τα πάθη του. Το άλλο είναι ως γνωστόν η μουσική, οπότε ανά διαστήματα «χτυπά» με διάφορες ιντριγκαδόρικες κυκλοφορίες -που ενίοτε έχουν αναγκάσει ακόμα και σοβαρούς μουσικόφιλους να τους δώσουν βάση, παρά τον cult χαρακτήρα τους.Φέτος ο 88άχρονος Shatner αποδείχθηκε ιδιαίτερα κινητικός, καθώς επέστρεψε στο προσκήνιο με τον χριστουγεννιάτικο δίσκο Shatner Claus: The Christmas Album (H.Π.Α. #202). Και τώρα τον βρίσκουμε να επιστρέφει, με μια μάλλον αναπάντεχη συμμετοχή, αφού βρίσκεται στο πλευρό των βετεράνων hard rockers L.A. Guns, να διασκευάζει το "Christmas Is The Time To Say I Love You" του Billy Squire -μπορείτε να ακούσετε τα αποτελέσματα στον σύνδεσμο παρακάτω.Η διασκευή έρχεται ανακατεμένη με το ορίτζιναλ κομμάτι "The Bills" και λειτουργεί ως promo για το ΕΡ Another Xmas In Hell, το οποίο κυκλοφορεί μόνο ψηφιακά από τη Frontiers. Στη δισκογραφία των L.A. Guns διαδέχεται το φετινό άλμπουμ The Devil You Know (Ιαπωνία #179).